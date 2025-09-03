Provincie Utrecht heeft de laagste energiekosten van het hele land, maar in de stad zijn grote verschillen

Inwoners van de provincie Utrecht zijn, in vergelijking met het hele land, het minste geld kwijt aan hun energiekosten. Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot in opdracht van energieleverancier Essent. In de gemeente Utrecht zijn daarentegen grote verschillen op te merken per buurt.

In Nederland is er een zogenoemde energiekloof: er zijn grote verschillen in hoeveel Nederlanders betalen voor hun energie. In de Randstad betalen inwoners relatief weinig, terwijl dat in de provincie, zoals Groningen, juist relatief veel is. De provincie Utrecht blijkt het meest voordelig voor de portemonnee, en ook Utrecht-stad doet het – over het algemeen – goed.

Grote verschillen

De provincie Utrecht blijkt namelijk de laagste energie-uitgaven van alle provincies te hebben. Huishoudens besteden er gemiddeld 5,0% van hun inkomen aan energie, tegen 6,4% landelijk. De meest voordelige gemeente in de provincie is Nieuwegein, daarna volgt Utrecht-stad. In onze stad zijn bewoners gemiddeld genomen 5 procent van hun inkomen kwijt aan energie.

Per buurt zijn er alleen wel grote verschillen op te merken, volgens Essent. “Galgenwaard (10,3%) betaalt 6x meer dan de woningen – veelal luxe appartementen – in Hoog-Catharijne (1,8%). De buurten Overvecht (7,4%) en Oog in Al (5,0%) illustreren hoe ook binnen Utrecht energie-uitgaven kunnen verschillen.”

Hoge inkomens en veel nieuwbouw

Thijs Verboon, die heeft meegewerkt aan het onderzoek van Essent, heeft een verklaring waarom Utrecht het relatief goed doet: “Utrecht profiteert van hogere inkomens en veel moderne nieuwbouw. Het Utrecht-model laat zien dat lage energie-uitgaven mogelijk zijn, maar gelijkheid is er nog niet.”

De energiekloof in Utrecht groeit namelijk nog steeds, stelt Essent. “Omdat zaken zoals inkomen en woningtype beïnvloeden of huishoudens kunnen investeren in verduurzaming. Vooral particuliere huurders blijven achter omdat ze niet zelf kunnen investeren.”

