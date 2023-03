Provincie Utrecht lanceert duurzame dakenkaart; bekijk hier welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen of plantjes

De provincie Utrecht heeft een kaart gelanceerd waarop mensen en bedrijven kunnen zien of hun dak geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of beplanting. De provincie wil met de Duurzame Daken Kansenkaart zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken gebruiken voor duurzame energie, waterberging en meer biodiversiteit.

Op de Duurzame Daken Kansenkaart staat per dak aangegeven wat haalbaar is; een ‘groen’ dak met planten, een ‘geel’ dak met zonnepanelen of een ‘blauw’ dak waarmee water kan worden opgevangen en vastgehouden. ‘Grijze’ daken zijn mogelijk ongeschikt voor planten, zonnepanelen of het opvangen en vasthouden van water.

Op de kaart is ook informatie te vinden over de helling van het dak, de oppervlakte van het dak, het bouwjaar en de eventuele monumentale status. De kaart is gemaakt op basis van actuele data, maar er moet per dak nog wel een constructieberekening gemaakt worden. Dit om er zeker van te zijn dat het dak stevig genoeg is. Daarnaast geeft de site informatie over de kosten en eventuele subsidies.

Binnenstad: weinig ruimte voor benutten lege daken

Op de dakenkaart is goed te zien dat in de Utrechtse binnenstad veel daken grijs gekleurd zijn en dus mogelijk ongeschikt zijn voor planten, zonnepanelen of het opvangen en vasthouden van water. Maar ook bijvoorbeeld in de buurt Oudwijk zijn daken ongeschikt om te benutten voor duurzaam gebruik. Daarentegen is er in andere wijken in de gemeente Utrecht juist veel ruimte om lege daken te benutten, zoals in West, Overvecht, Zuid en Vleuten-De Meern.

Onbenutte daken bieden kansen

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) hoopt dat met behulp van deze kaart inwoners, bedrijven, scholen en zorginstellingen sneller gebruik zullen maken van de lege plek op hun dak. “Het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt af. Daar willen en moeten we verandering in brengen. Bijvoorbeeld door de aanleg van zonnepanelen, door meer groen aan onze provincie toe te voegen en door water vast te houden. Maar tegelijkertijd is de ruimte in onze provincie schaars. Daarom moeten we slim nadenken en gebruik maken van de ruimte die al beschikbaar is. Al die onbenutte daken bieden een prachtkans!”