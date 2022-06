Provincie Utrecht luidt noodklok over openbaar vervoer; mogelijk flinke kaalslag

De Provincie Utrecht luidt de noodklok over het aanbod van openbaar vervoer (OV). De provincie maakt zich samen met alle andere provinciebesturen in Nederland, zorgen over de financiering van het OV. Mogelijk verdwijnt er tussen de 20 en 30 procent van het OV in Utrecht.

Voor het tweede jaar trekt de provincie aan de bel. Vorig jaar werd er al gewaarschuwd voor een ‘zwart scenario’ en nu dreigt er weer een flink tekort. Het heeft volgens de provincie nog steeds alles te maken met de coronacrisis.

“Het OV kraakt en piept nog steeds onder de gevolgen van corona”, is te lezen in een opiniestuk van alle provinciebesturen in Nederland, inclusief twee vervoerregio’s. Het stuk is ook ondertekend door Arne Schaddelee, gedeputeerde van provincie Utrecht.

“Corona had een enorme impact, ook op ons openbaar vervoer. Het aantal reizigers daalde in 2020 en 2021 met gemiddeld ruim 50%. Overheden hielden ondanks deze daling zo’n 90% van het OV-netwerk in stand.” Ondertussen lijkt het even rustig in de coronacrisis, maar daarmee zijn de problemen voor het openbaar vervoer nog niet weg, aldus het opiniestuk.

“Veel vaste reispatronen zijn immers veranderd, sommige reizigers stapten over op de auto, en we werken en studeren meer thuis. Om het OV niet alleen overeind te houden, maar bovendien voor te bereiden op de toekomst, is een herstructurering nodig. Zodat we het OV in de toekomst aantrekkelijker maken voor de reiziger, en schoner en efficiënter.”

Kloof arm en rijk

De provincie Utrecht meent dat het belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in het OV. Er moeten vele nieuwe huizen gebouwd worden, die moeten bereikbaar zijn met de bus of tram. Ook brengen bussen en tram mensen naar hun werk, als een deel van het OV verdwijnt zou dit voor sommige mensen een stuk lastiger worden. Daarnaast is het OV volgens de provinciebesturen de oplossing voor de mobiliteitstransitie. Bezuinigen zou ook vooral mensen treffen die het financieel al slechter hebben. De kloof tussen arm en rijk zou daardoor groter worden. “Zoals bij iedere crisis, raakt ook deze crisis vooral kwetsbaren het zwaarst.”

In het opiniestuk staat: “Tegelijk staat het kabinet op het punt om noodlijdende vervoersbedrijven in het OV niet langer te steunen. Hiermee stopt niet alleen de financiële steun, maar loopt men ook weg voor het gezamenlijk afgesproken transitieplan om het OV weer gezond te maken. Het gevolg is dat veel provincies en vervoerregio’s voor 2023 zo’n 20 tot 30% van het OV schrappen.”

De provincie Utrecht roept daarom samen met de andere provincies het Rijk op om ‘verantwoordelijkheid’ te nemen.