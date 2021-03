Provincie Utrecht probeert met extra smering geluidsoverlast tram aan te pakken

De Provincie Utrecht laat weten druk bezig te zijn om de geluidsoverlast die de nieuwe tram veroorzaakt aan te pakken. Op 3 januari is de vernieuwde tramlijn 60 met nieuwe trams tussen Jaarbeursplein in Utrecht en Nieuwegein-Zuid in gebruik genomen. Sindsdien zijn er geluidsklachten.

De afgelopen periode zijn er verschillende klachten binnengekomen bij de provincie over een piepend en schel geluid bij het passeren van de tram, het zogenaamde booggeluid. “Ondanks dat booggeluid een bekend fenomeen is hadden we deze mate van overlast niet verwacht”, schrijft de provincie.

Al eerder liet de provincie weten bezig te zijn om de oorzaak van het geluid aan te pakken. Nu worden er extra maatregelen uit de kast getrokken. De provincie schrijft over een ‘suboptimale situatie’ voor het voorkomen van geluidsoverlast. “Er wordt hard gewerkt om het booggeluid van de trams te verminderen en daarmee de geluidsoverlast.”

Wiel en spoor

Booggeluid ontstaat door contact tussen wiel en spoor. Er wordt nu een lichte hoeveelheid smering gebruikt op de rails om te kijken of dit het geluid kan beperken. “Naarmate de trams vaker rijden, zal naar wij verwachten, het effect van de smering meer resultaat opleveren. Er is enige tijd voor nodig om het smeersysteem dat in de trams zit goed in te regelen en te optimaliseren.”

Het trambedrijf van de provincie zal deze effecten in de tussentijd blijven monitoren. Tevens wordt de interactie tussen wiel en spoor geanalyseerd. De verwachting is dat het trambedrijf met optimalisaties het booggeluid kan beperken.

Tram naar IJsselstein?

De provincie maakte vrijdag ook bekend dat de trams tussen Nieuwegein en IJsselstein voorlopig nog niet gaan rijden. “Tot dusverre is nog niet voldaan aan alle startvoorwaarden om met reizigers aan boord te rijden. Daarom worden deze testritten voorlopig voortgezet.” Hoelang deze aanvullende testen nog duren, is afhankelijk van de resultaten uit de nieuwe serie ritten.