Provincie Utrecht stelt drie ton extra beschikbaar voor organisatie van Vuelta in 2022

De provincie Utrecht heeft een extra budget van 300 duizend euro beschikbaar gesteld voor de komst van de Vuelta naar Utrecht. De Ronde van Spanje had afgelopen zomer moeten starten in Utrecht, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door.

In 2022 moet het wielerevenement alsnog naar Utrecht komen. Daarvoor is nu dus een extra bedrag van 300 duizend euro vrijgemaakt. Van het extra budget wordt 250 duizend euro gebruikt voor de organisatie van de Vuelta. 50 duizend euro wordt ingezet voor provinciale personeels- en proceskosten. Het geld komt bovenop de 2,1 miljoen die eerder al was toegezegd.

De provincie noemt ‘het grote maatschappelijke belang’ van het evenement als belangrijke reden om extra geld beschikbaar te stellen. De Vuelta moet het eerste grote, internationale, maatschappelijke evenement in de provincie worden als die zich heeft opgewerkt uit de coronacrisis. De komst van de Vuelta in 2022 moet onder meer bijdragen aan het herstel van de door corona zwaar getroffen sectoren, zoals toerisme, cultuur en horeca.