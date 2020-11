Provincie Utrecht steunt gemeente met 1 miljoen euro voor ontwikkeling Lunettenpark

De provincie Utrecht ondersteunt de gemeente met bijna 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Lunettenpark. Het geld komt uit het programma de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Onderdeel van het project is de restauratie van de vier Lunetten, maar er wordt ook gekeken naar manieren om de verbinding met omliggende gebieden te versterken. Daarnaast komt er een onderzoek naar herstel van een historische brug over de Kromme Rijn.

De drie forten liggen nu nog verscholen in dichte begroeiing, maar komende jaren wil de gemeente de forten en het aanliggende gebied omzetten in een nieuw stadspark. Het Lunettenpark is een van de eerste projecten van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

Inspiratiebron

Gedeputeerde Cultuur Rob van Muilekom is enthousiast over het project. “We willen de forten en hun omgeving een inspiratiebron laten zijn voor de ontwikkeling van de stad en het buitengebied. Dat is bij de vier Lunetten zeer goed gelukt. Met het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan we in meer gebieden onze provincie bijzonder, toegankelijk en aantrekkelijk maken.”

Wethouder Klaas Verschuure is blij met de steun van de provincie. “De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar parklandschap. We gaan hier extra aandacht besteden aan de combinatie van groen, recreatie, sport en cultuurhistorie”, zegt hij. “De forten willen we met zorg opknappen en meer zichtbaar maken zodat Utrechters weer kunnen genieten en leren van ons erfgoed.”