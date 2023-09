Provincie Utrecht waarschuwt weer voor lange remweg tram: ‘Iedere dag wel een bijna-ongeluk’

Utrechters in het verkeer moeten beter op de hoogte zijn van de lange remweg van trams, zo vindt de provincie. Volgens gedeputeerde André van Schie gebeurt er iedere dag bijna wel een ongeluk. Daarom wordt er langs de rails en op andere plekken in de stad met een campagne opnieuw aandacht voor gevraagd en mensen aangemoedigd om beter op te letten bij het oversteken.

De remweg van een tram is zo’n 40 meter. Onder meer door die lange remweg heeft een tram altijd voorrang. Ondanks verkeerslichten bij kruisingen, gebeuren er soms ongelukken. Er werden al een aantal andere maatregelen genomen om trams beter zichtbaar te maken, zoals het snoeien van groen, obstakels verplaatsen en slagbomen.

“Trambestuurders hebben helaas iedere dag wel een bijna-ongeluk ervaring”, zegt Van Schie. “Dit komt vaak omdat weggebruikers bijvoorbeeld snel oversteken, ondanks een rood stoplicht. Gemiddeld maakt een trambestuurder daardoor twee keer per dag een noodstop.”

Bij een noodstop is volgens Van Schie de remweg, met 40 kilometer per uur, tussen de 40 en 50 meter. “Meestal komt iedereen met de schrik vrij, maar elk ongeval is er een te veel”, zegt hij. “Veel incidenten en ongelukken zijn te voorkomen als we allemaal meer rekening houden met de tram.”

Grote gevolgen

Afgelopen zomer kwam er op de kruising van de Weg der Verenigde Naties en de Overste den Oudenlaan nog iemand om het leven na een verkeersongeluk. Het slachtoffer werd volgens de politie aangereden door een tram en mogelijk ook door een auto. Eind vorig jaar botsten een tram en een auto met elkaar op de Europalaan.

“Soms omdat de tram slecht wordt waargenomen, soms ziet de trambestuurder op de kruisingen de naderende weggebruikers zoals automobilisten, fietsers, scooters maar ook voetgangers onvoldoende”, zegt de provincie. “De gevolgen zijn vaak groot.”