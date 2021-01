Provincie wil binnen twee jaar 70.000 nieuwe bomen planten in gemeente Utrecht

Volgens de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is het mogelijk om in de provincie Utrecht zo’n 600.000 nieuwe bomen te planten voor het jaar 2023, waarvan 70.000 in de gemeente Utrecht. In het Bomen Actieplan staat hoe dat moet gebeuren.

De NMU heeft voor de provincie gekeken hoe de komende jaren 600.000 nieuwe bomen in de provincie Utrecht kunnen komen. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht bracht de NMU in kaart dat dit met 38 boomplantprojecten haalbaar is.

Het gaat om verschillende projecten voor de aanleg van geheel nieuwe bossen in de provincie, maar ook om projecten waarbij het draait om het planten van nieuwe bomen in bestaande bossen. Diverse projecten in de gemeente Utrecht moeten samen voor om en nabij 70.000 bomen zorgen.

Een belangrijke voorwaarde voor realisatie is de beschikbaarheid van financiering voor grond en plantmateriaal. Hiervoor zullen provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen moeten werken. Om de projecten uit te kunnen voeren, moet er een projectleider of -team komen, staat in het actieplan.

‘Belangrijke bouwstenen’

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot gaat aan de slag met het advies: “Ik vind het belangrijk dat we goed nadenken over de toekomst van onze bossen en de bomen in steden, dorpen en buitengebieden. Het Bomen Actieplan bevat concrete handvatten voor de provincie en andere organisaties, om meer bomen in onze mooie provincie te planten.”

Het provinciebestuur heeft op verzoek van Provinciale Staten onderzoek laten uitvoeren naar waar de kansen liggen voor het aanplanten van bomen. Het actieplan voor het planten van nieuwe bomen komt voort uit een motie van de CDA, D66 en GroenLinks. De voorstellen in het actieplan zijn ‘belangrijke bouwstenen’ voor het bosbeleid van de provincie.