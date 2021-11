Provincie wil grote vernieuwingen voor Utrechts ov-netwerk

De provincie Utrecht wil het ov-netwerk in de regio vanaf december 2025 flink gaan vernieuwen. Binnen enkele jaren moeten bijvoorbeeld ruim 500 bussen elektrisch gaan rijden en voor de langere afstanden komen er nieuwe snelbuslijnen.

Komende jaren worden in de regio Utrecht veel nieuwe huizen gebouwd en het Utrechts openbaar vervoer moet meegroeien met de toename van inwoners en reizigers die verwacht wordt vanaf 2025. Het Rijk verwacht dat het openbaar vervoer in de provincie Utrecht het sterkst gaat groeien van Nederland. De provincie komt daarom met nieuwe plannen.

“De reizigersgroei die de provincie Utrecht mogelijk wil maken, is meer dan een kwestie van een paar bussen of trams bestellen”, aldus de provincie. “Dit soort groei kost serieus geld. Daarom wordt als eerste gekeken hoe in de periode tot 2035 de capaciteit op bestaande lijnen beter benut kan worden.”

Maar daar blijft het niet bij. De provincie wil onderzoeken of snelbussen, zogenoemde U-liners, een meerwaarde kunnen hebben. De provincie denkt dat deze lijnen voor de middellange afstanden in de provincie een goed alternatief kunnen zijn voor de auto. Daarvoor moet nog wel de combinatie met bestaande en nieuwe P+R-locaties en de fiets beter worden.

Tram

In de steden zelf wil de provincie bussen die snel en vaak rijden op de populaire routes. Onder die plannen valt ook de komst van mogelijk ondergrondse tramlijnen in Utrecht en de tramverbinding tussen Nieuwegein, de binnenstad van Utrecht en Zeist-Noord. Op plekken waar weinig reizigers zijn, moet ook ov beschikbaar blijven, bijvoorbeeld in de vorm van buurtbussen en regiotaxi’s.

De provincie wil de plannen op lange termijn uitwerken samen met het Rijk, gemeenten en andere partners. Ook worden er panelgesprekken en interactieve bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die mee willen praten over de plannen. De provincie heeft ook een enquête opgesteld, die kan worden ingevuld tot 16 december.