Provinciehuis Utrecht wordt één van duurzaamste kantoorgebouwen van het land

De Provincie Utrecht wil 101 miljoen euro investeren in de grootschalige renovatie van het provinciehuis aan de Archimedeslaan. Het gebouw moet daarmee toekomstbestendig, energiezuinig en comfortabeler worden voor ambtenaren en bezoekers.

Na de verbouwing moet het provinciehuis volledig energieneutraal zijn. Volgens de provincie krijgt het pand energielabel A++++ (+), een uitzonderlijk hoog niveau voor een bestaand gebouw. In 2030 moet daar nog een vijfde plus bijkomen, zodra nieuwe regelgeving in werking treedt. De CO₂-uitstoot daalt naar verwachting met 45 procent.

2320 zonnepanelen en energieopslag in zoutbatterijen

Voor de opknapbeurt reserveert de provincie 37 miljoen euro voor de renovatie en 64 miljoen euro voor verduurzaming en technisch groot onderhoud.

Er worden 2320 zonnepanelen geplaatst, het glas aan de buitenzijde wordt vervangen door beter isolerend glas, en de bestaande koelsystemen worden omgebouwd tot waterpompen die worden aangesloten op een warmte- en koudeopslag. Ook komt er een installatie die het klimaatsysteem automatisch afstemt op het weer. Daarnaast zal energie worden opgeslagen in zoutbatterijen.

Gereed in 2031

De Provinciale Staten besluiten op 17 december 2025 over het beschikbaar stellen van het benodigde budget. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw in 2027 starten en is de vernieuwde huisvesting rond 2031 gereed.