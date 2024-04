Prullenbakken in binnenstad Utrecht krijgen doneerringen in de hoop dat ze niet meer opengebroken worden

Sinds de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes worden er in Utrecht prullenbakken opengebroken. De gemeente zegt te zoeken naar een oplossing voor dit probleem en hoopt die gevonden te hebben in de vorm van de zogenoemde doneerring. In andere steden blijkt dit echter geen oplossing te zijn.

Sinds 1 juli 2021 wordt 0,15 euro statiegeld geheven op plastic flesjes en vanaf 1 april 2023 geldt dat ook voor blikjes. Sinds de invoering hiervan zijn er mensen die de lege blikjes en flesjes verzamelen, om op die manier geld te verdienen. Om deze zogenoemde statiegeldverzamelaars te helpen heeft de gemeente vorig jaar als proef in Park Lepelenburg en in het Griftpark doneerbeugels aan de prullenbakken gehangen.

Uit de proef bleek onder andere dat de vraag naar lege flesjes en blikjes in beide parken zo hoog was dat deze de beugel vaak niet haalden, omdat ze daarvoor al meegenomen waren door de statiegeldverzamelaars.

Kanttekening

“De directe omgeving rondom de bak is als gevolg van de pilot niet extra vervuild geraakt. […] Een kanttekening hierbij is dat de doneerbeugels relatief weinig gebruikt werden. Dit kan van invloed zijn op de vervuiling rondom de bakken”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Daarnaast benadrukt het college dat in parken anders wordt gerecreëerd dan op andere plekken in de stad. “Het is daarom niet mogelijk om op basis van deze pilot iets te zeggen over het gebruik van doneerbeugels in andere delen van de stad.”

Daar komt nog eens bij dat de doneerringen in Eindhoven vooral gebruikt worden voor het weggooien van ander afval en in Leiden wordt er maar zeer beperkt gebruik van gemaakt. Beide steden hebben daarom besloten het aantal ringen niet uit te breiden.

Openbreken

In Utrecht gaat dat, ondanks bovenstaande bevindingen, wel gebeuren. Sommige statiegeldverzamelaars breken in hun zoektocht namelijk prullenbakken open, en de gemeente zegt te zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ook zijn er in Utrecht tijdens de pilot in de twee parken geen negatieve gevolgen aan het licht gekomen.

Daarom krijgen de prullenbakken in de binnenstad ook doneerringen. “Met de uitbreiding naar de binnenstad onderzoeken we hoe de beugels daar functioneren en of ze bijdragen aan een oplossing om de negatieve gevolgen van het statiegeld op flesjes en blikjes tegen te gaan.”