Pui van bedrijfspand in Utrecht ‘flink’ beschadigd na explosie Bron: Politie

De pui van een bedrijfspand aan de Proostwetering in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag 'flink' beschadigd geraakt vanwege een explosie. Er is niemand gewond geraakt. Rond 01.30 uur vond het incident plaats. "Door de explosie raakte de glazen pui van het pand flink beschadigd. Gelukkig was er niemand in het pand aanwezig", schrijft de politie. Op dit moment wordt de zaak onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt ook of mensen eventueel camerabeelden hebben. "Heeft u iets gezien of gehoord? Meld het bij ons."

