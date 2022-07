PvdA Utrecht: ‘Noem Laan van Moskou Laan van Kyiv’

De Utrechtse fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de nog onbebouwde Laan van Moskou in Leidsche Rijn. De partij wil weten of de straatnaam, ‘gegeven de huidige geopolitieke situatie’, nog wel gepast is.

De fractie vindt dat Utrecht verantwoord moet omgaan met het vernoemen van straatnamen. “Een straatnaam is meer dan een geschiedenisles; het is een eerbetoon”, schrijven ze. Ze wijzen er verder op dat de burgemeester in een commissiedebat op 22 juni heeft aangegeven dat bij nieuwe straatnamen naar inclusie en herkenbaarheid wordt gekeken.

Ze vragen zich af of de naam Laan van Moskou, ‘gegeven de huidige geopolitieke situatie’, nog wel past bij Utrecht en of het college een naamsverandering wil overwegen. Een ‘Laan van Kyiv’ zou volgens de PvdA een goed alternatief kunnen zijn, ‘als steun en eerbetoon voor de honderden Oekraïense vluchtelingen die nu in Utrecht verblijven.’

Jan Pieterszoon Coenstraat

Verder verwijst de PvdA naar een uitspraak van wethouder Linda Voortman eind vorig jaar. In reactie op een motie van onder andere DENK en PvdA over controversiële straatnamen liet zij weten de voorkeur te geven aan een ‘open en zorgvuldige’ dialoog over bestaande controversiële straatnamen, zoals de Jan Pieterszoon Coenstraat. De PvdA vraagt zich nu af hoe die dialoog verloopt en of ter sprake is gekomen of straatnamen aangepast kunnen worden.

De discussie over beladen straatnamen speelt al langer in de gemeenteraad. Vorig jaar werden moties ingediend door verschillende fracties om ‘straatnamen die verwijzen naar controversiële personen uit het koloniale verleden’ te weren uit het Utrechtse straatbeeld. Deze haalden geen meerderheid.