PvdA Utrecht start ‘Woonweek’ om ‘uitverkoop’ van de stad tegen te gaan

De lijsttrekker van de lokale PvdA-fractie, Rick van der Zweth, heeft dinsdagochtend op het Stadhuisplein hun woonweek ingeluid met het overhandigen van het’Manifest Volkshuisvesting in Utrecht’ aan bewoners van Welgelegen, de Oosterbuurt en de Burgemeester Norbruislaan. De Woonweek wordt door de de partij georganiseerd om in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen aandacht te vragen voor de problemen op de huizenmarkt. De PvdA stelt dat Utrecht al jaren in de ‘uitverkoop’ staat, en wil hier verandering in brengen.

In het manifest staan de zeven punten waarop de partij de woningmarkt wil aanpakken. De bewoners aan wie het is overhandigd komen uit wijken waar volgens de PvdA ‘wanbeleid’ is en wordt gevoerd. “De bewoners benaderen ons vaak zelf. Sommigen zetten zich al jarenlang in voor beter woonbeleid, en krijgen ook echt dingen voor elkaar”, zegt Van der Zweth. “Door de samenwerking hebben we mensen goed leren kennen. Twee zeer bevlogen bewoners, Ilse Raaijmakers en Thijs de Bekker, zijn zo op nummer 5 en 15 van onze kieslijst terechtgekomen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bewoners

Jos Schuurmans is een van de aanwezigen die het manifest in ontvangst heeft genomen. Hij woont al veertig jaar in de Oosterbuurt, een wijk met veel sociale huurwoningen die woningcorporatie Mitros wilde verkopen. “Het is mij uiteindelijk gelukt om een deel van de verkoop tegen te gaan. Maar dat heeft wel jarenlange inspanningen gekost.” Op zijn gevel hangt al die tijd al een spandoek met de tekst: ‘Ach Mitros! Stop Verkoop sociale huurwoningen. Oosterbuurt voor iedereen #DoesLief.’

Ook Tarik tekende het manifest. Hij woont aan de Burgemeester Norbruislaan. “De huidige huizen moeten gesloopt worden voor meer en kleinere woningen. In de buurt is een vergelijkbaar pand net gerenoveerd, dat mag blijven staan. Als jouw pand toevallig nog niet gerenoveerd is, kun je zomaar de sjaak zijn.” Er komt een inspraakmoment voor bewoners, waar gestemd kan worden. “wij gaan nu langs de deuren om iedereen op de hoogte te stellen van wat er gaande is.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Woonweek

Tijdens de Woonweek trekt Van der Zweth per caravan door de stad om aandacht te vragen voor de woonproblematiek. Hij doet bijvoorbeeld plekken aan die gesloopt dreigen te worden, of waar juist nieuwbouw staat gepland. Dinsdagmiddag zijn de PvdA’ers bij de bewonersactie op het Rachmaninoffplantsoen. “De gemeente heeft hier een stuk land verkocht voor 300.000 euro. Een dag later is het doorverkocht voor een miljoen meer. De kosten van dit soort grondspeculaties komen uiteindelijk bij de bewoners te liggen.”

Slapen in de Caravan doet Van der Zweth niet. “Dat heb ik vier jaar geleden wel gedaan”, lacht hij, “maar dat was echt te loodzwaar.”

