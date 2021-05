PvdA Utrecht: ‘Sweder van Zuylenweg nodigt uit tot asociaal rijgedrag en is een gevaarlijke weg’

De Sweder van Zuylenweg in de Utrechtse wijk Zuilen is te onveilig en moet worden aangepakt. Dat stellen althans de PvdA, omwonenden en andere betrokkenen. Onlangs waren er nog twee ongelukken in de straat, waarbij bestuurders gewond raakten en naar het ziekenhuis moesten. Bülent Isik van de PvdA vraagt de gemeente middels schriftelijke vragen om toelichting.

“De Sweder van Zuylenweg nodigt uit tot asociaal rijgedrag en is op dit moment een zeer gevaarlijke weg”, stelt Isik. Zo wordt er volgens de politicus vaak te hard gereden. “Soms met snelheden van 70 tot 90 kilometer per uur.”

Daar komt volgens Isik bij dat de huidige inrichting van de weg er niet voor zorgt dat automobilisten langzaam gaan rijden. “Het is een lange weg zonder obstakels die uitnodigt om het gaspedaal extra in de trappen. […] Op dit moment ontbreken er zebrapaden en andere goede en veilige oversteekplaatsen.”

Handhaving

Tot slot wordt er volgens het fractielid onvoldoende gehandhaafd op snelheid en gaat de leefbaarheid van de Sweder van Zuylenweg achteruit vanwege de ‘slecht onderhouden stoepen, het weinige groen en de beperkte fietsstallingsmogelijkheden’.

Ook omwonenden en andere betrokkenen zijn in actie gekomen en vragen de gemeente om verbeteringen. Zij zijn dan ook een petitie gestart. Volgens Isik willen 130 bewoners, verschillende scholen en het wijkplatform dat de weg zo snel mogelijk op een veilige manier wordt ingericht.

Maatregelen

Een aantal maatregelen dat wordt genoemd om de weg veiliger te maken is onder andere de maximumsnelheid verlagen naar 30 kilometer per uur. Maar dit zou niet genoeg zijn. Ook de kruispunten ter hoogte van de Edisonstraat, Balderikstraat en de Hermannus Elconiusstraat moeten worden aangepakt om de oversteekbaarheid te verbeteren.

“Denk hierbij aan het aanleggen van één of meerdere plateaukruisingen met zebrapaden op kruispunten waar veel wordt overgestoken.”

Versmallen

Om de Sweder van Zuylenweg minder aantrekkelijk te maken voor hardrijders is voorgesteld om de weg te versmallen. Hierdoor zou tegelijkertijd ruimte ontstaan om extra groen te planten en extra fietsparkeerplekken aan te leggen.

Tot slot stellen de bewoners volgens Isik voor om het parkeren van auto’s veiliger te maken. “Is het nog een optie om aan één kant schuine parkeervakken te maken in plaats van fileparkeren? Dit maakt in- en uitrijden makkelijker en veiliger. Mooie bijkomstigheid is dat je daar dan ook nog wat extra parkeerplekken mee wint, of ruimte om zonder verlies van parkeerplaatsen, extra bomen in de straat te planten”, aldus Isik.