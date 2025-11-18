PvdD Utrecht maakt zich zorgen om lichtvervuiling en wil duidelijkheid over naleving regels

De Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich zorgen over toenemende lichtvervuiling in Utrecht, en vraagt het college om helderheid over de manier waarop bestaande richtlijnen worden toegepast. De partij maakt zich zorgen dat afspraken uit 2017 over afscherming van licht niet altijd terugkomen in nieuwe plannen en ontwerpen voor straatverlichting.
In de motie uit 2017 is vastgelegd dat bij vervanging van lampen en het plaatsen van lichtmasten altijd zijdelingse afscherming moet worden aangebracht, zodat licht niet naar groen en water straalt. Ook mogen de zogenaamde ‘armaturen’ geen uitstraling naar boven hebben. Verlichting moet de straat verlichten, niet de plantsoenen waar dieren verblijven. Dat kan door licht uitsluitend naar beneden te richten of extra afscherming te plaatsen.
Ontwerpwedstrijd
De gemeente heeft onlangs een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuw type lichtarmatuur. In de ontwerprichtlijnen staat dat licht niet omhoog mag schijnen. Volgens de Partij voor de Dieren ontbreken echter bepalingen over zijdelingse afscherming en mogelijkheden om storende lichtstraling te beperken.
De partij vraagt zich daarom af of de richtlijnen nog wel worden nageleefd. Zo wil zij weten hoe vaak de afgelopen jaren is gekozen voor afscherming van groen en water in plaats van armaturen die alleen de straat verlichten. Ook vraagt de PvdD of de armaturen met open deksels, die onder meer in Leidsche Rijn staan, inmiddels vervangen zijn. Deze zouden tussen 2019 en 2025 worden vernieuwd.
Daarnaast wil de partij weten waarom niet alle richtlijnen zijn meegenomen in de kaders van de ontwerpwedstrijd. Zij vraagt het college om bij de beoordeling van inzendingen te letten op de vraag of licht niet naar de zijkant, het groen of het water kan uitstralen.
Sportparken
Volgens de Partij voor de Dieren zorgt ook sportveldverlichting voor veel lichtvervuiling. De partij noemt lichtvervuiling ‘enorm schadelijk’. “Door de verdichting in de stad moeten we zuiniger worden op de groene plekken en de duisternis die mogelijk is”, aldus de partij. “Onder meer om een goede staat van instandhouding van vleermuizen te bewerkstelligen.” Daarom wil zij weten hoe het staat met de instandhouding van vleermuizen en of minder lichtvervuiling van sportvelden daaraan kan bijdragen.
Het college wees er eerder op bezig te zijn met verduurzaming van de gemeentelijke lichtinstallaties. Op sportparken wordt oude verlichting vervangen door LED-verlichting. “Hierdoor zal het licht gerichter op het sportveld terechtkomen en er nog minder strooilicht vrijkomen, wat minder negatieve effecten heeft voor de omgeving”, aldus het college. De PvdD vraagt om de huidige status van deze vervanging en wil weten of daarmee daadwerkelijk minder lichtvervuiling ontstaat.
Richtlijnen en normen
Volgens het college voldoen de gemeentelijke lichtinstallaties aan de richtlijnen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), een onafhankelijk kenniscentrum voor licht en verlichting. “Dit betekent dat de lichtwaarden passend zijn bij de omgeving waar het betreffende sportpark zich bevindt.” Toch is er volgens de PvdD nog steeds veel lichtvervuiling door sportvelden, waardoor de partij inmiddels met een deskundige heeft overlegd.
Omdat Utrecht wat betreft lichtuitstraling naar boven al strengere normen hanteert dan landelijk verplicht is, vindt de Partij voor de Dieren dat ook sportvelden strenger mogen worden beoordeeld. “Zeker omdat de lichtvervuiling in Utrecht nog steeds aanzienlijk is, is het van belang de strengste lichtnormen te hanteren”, aldus de partij. Zij wil dat het college de normen voor open groene gebieden gaat toepassen op sportvelden, omdat veel sportvelden in of nabij groen liggen en verlichting daar veel overlast kan veroorzaken voor dieren en natuur.
Gekoppelde berichten
Nieuwe ‘iconische’ lantaarnkap gezocht: gemeente Utrecht organiseert ontwerpwedstrijd
De gemeente Utrecht organiseert een ontwerpwedstrijd voor de kap van lantaarnpalen in Vleuten-De Meern. In…
22 ReactiesReageren
Gezien de huidige stand van zaken omtrent veiligheid voor vrouwen op straat in de nacht, is de stad in het donker willen hullen om nachtdieren een beter leven te geven ronduit mysogien.
Alsof er geen andere wereldproblemen bestaan!! Gewoon een donkere stad, goed voor de criminaliteit.
PvdD is wel wat laat met deze kritiek … . De gemeente heeft enorm geïnvesteerd om de monumenten waaronder ook onder bruggen in de schijnwerpers te zetten. Tel daar ook nog alle sfeerverlichting bij op. De Domtoren baadt elke avond in het licht.
PvdD, Veiligheid voor alles dus de straat en naastliggende bossage goed verlichten.
De dieren zoekn maar zelf een donker plekje.
Mag er bij de nieuwe Ovonde op de Maliebaan wat licht bij, er is al iemand s nachts rechtdoor het plantsoen in gevlogen. Sowieso is het een pandemonium daar, iedereen doet maar wat.
Verlichting ter bescherming van personen, helaas vooral vrouwen, lijkt me noodzakelijk, maar tegelijkertijd verlicht en vervuilt de FC Utrecht inmiddels al weer maanden voortdurend het heelal om hun grasmatje groen te houden.
De partij van de dieren is door al hun geneuzel zelfs binnen de partij niet eens over hun MICRO management acties.
We leven hier in een stad van bijna 400.000 inwoners en veiligheid is essentieel. Veel plekken in de binnenstad zijn nog steeds te weinig verlichting aanwezig. Gevel verlichting geeft ook een gevoel van veiligheid. Meer mensen gaan op pad, en dat maakt weer de sociale veiligheid beter. In veel internationale onderzoeken is verlichting in urbane locaties in relatie tot daadwerkelijke veiligheid aangetoond.
Dat lijkt me heel wat belangrijker dan een paar mieren of een eend !
Goed dat er een partij is die hier überhaupt over nadenkt, best belangrijk
Onverantwoord om in stedelijk en druk bevolkt gebied te rommelen met verlichting. Dit is een stad, geen natuurgebied.
PvdD Utrecht maakt zich zorgen om lichtvervuiling? PvdD ga je is om belangrijke zaken druk maken als meer huizen bouwen, veiligheid op straat om er maar twee te noemen. Sorry hoor maar als dit is waar je als partij mee komt heb je totaal geen idee wat de burger denkt en verlangt van de politiek
Tja vraag lekker een end weg in de raad, snel beantwoorden en door.
De verlichting in Utrecht is vaak een lappendeken van kleuren en armaturen. Regelmatig merk ik dat de hoeveelheid licht op straat in een toch vergrijzende maatschappij onvoldoende intensiteit heeft wat tot verkeersgevaarlijke situaties en valpartijen kan leiden.
En dan heb ik het nog niet eens over vervangend licht bij werkzaamheden. Oudere fietsers en voetgangers lijken dan vooral zelf hun weg te mogen zoeken. Ik vind dat aannemers verplicht voor voldoende licht moeten zorgen bij wegwerkzaamheden.
Kwa veiligheid is de verlichting in tunnels/viaducten ook meestal te weinig, zowel overdag (verblinding), als (vooral) ‘s nachts. Ik ben het in dit geval eens met KH eens!
Lichtvervuiling in een stad met honderdduizenden inwoners? Je verwacht het niet, hè?
Mooi. Gaan we dan ook wat doen aan die absurde verlichting op snelwegen en uitvalswegen? De verlichting op auto’s is de afgelopen 20 jaar zo verbeterd met LED/Xenon, dat het overdreven uitlichten van de snelwegen compleet overbodig, en mijns inziens alleen maar hinderlijk is. Gewoon opletten.
Go PvdD !
@ Margriet
Het was te verwachten. Geheel volgens voorgaande, teleurstellende verkeersknooppuntwijzigingen moet dit nog een paar keer grondig opnieuw. En dat ondanks de verkeerskundige bij de gemeente en dure verkeersonderzoeken.
🤷♀️
Complimenten voor de pvdd elke keer denk je bij hun vragen nou moeten ze toch wel door hebben dat dit volstrekt onrealistisch en wereldvreemd is. Maar het is ze weer gelukt zich zelf te overtreffen. Ben toch zo benieuwd wie vol overtuiging op deze partij stemmen.
Nee, natuurlijk niet ! Typisch partij van de dieren die geen zorg heeft voor onze Utrechtse
Stad bewoners!!
De lichtvervuiling in de stad gaat echt niet na beneden met al die torenflats in de binnenstad.
De PvdD heeft groot gelijk, gedurfd in het (zie bovenstaande reacties) lompe politieke klimaat maar zeer terecht!
Elk voorstel van een linkse partij wordt op deze site getorpedeerd door een stortvloed aan whataboutisms van rechtse reaguurders; volgens mij kan je prima iets doen aan lichtvervuiling (bv het licht van kantoorgebouwen uitzetten savonds!) zonder de veiligheid (van vrouwen) snachts in gevaar te brengen. Het kan dus beide; je zal goed moeten kijken of het een het ander niet schaadt en ik denk dat PVDD dit ook heel goed weet. Het betekent dus niet dat je een op zich goed voorstel meteen kapot gaat schreeuwen met alles wat er hypothetisch fout zou kunnen gaan.
@ Le coq sportif
Dat het wenselijk is, is duidelijk. De vraag moet zijn of het haalbaar is en dus zin heeft om hier veel tijd en gemeenschapsgeld in te steken.