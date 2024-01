Pvo-school in Utrecht sluit deuren definitief na nieuwe slechte beoordeling onderwijsinspectie

De Pvo-school in Utrecht gaat dicht. De havo-afdeling van de school is voor het vierde jaar op rij als ‘zeer zwak’ beoordeeld en moet van de minister sluiten. Voor de school is dat reden om ook met de vwo-afdeling te stoppen, wat betekent dat de school in Utrecht helemaal dichtgaat. “Onze zorg en aandacht gaan nu vooral uit naar het zoeken van een goed vervolg voor de leerlingen van de Pvo Utrecht”, laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten.

De scholen van Pvo, voorheen nog bekend als SvPO-scholen, liggen al jaren onder het vergrootglas van de onderwijsinspectie. Sinds 2020 staat de school in Utrecht onafgebroken onder aangescherpt toezicht. De onderwijsinspectie beoordeelde de school al vaker als ‘zeer zwak’. De havo-afdeling krijgt nu voor het vierde jaar op rij die beoordeling. De vwo-sectie is volgens de inspectie niet langer ‘zeer zwak’, maar wordt nog steeds beoordeeld met een onvoldoende.

In 2022 heeft de school een nieuw bestuur gekregen, maar ook dat bracht niet genoeg verbetering. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft na het nieuwe rapport van de inspectie besloten de havo-afdeling van de Utrechtse school per 1 augustus 2024 te sluiten. Omdat het aantal leerlingen op de vwo-afdeling in Utrecht te klein is om de school voort te laten bestaan, heeft de school zelf besloten om ook met deze afdeling te stoppen. Het personeel, ouders en leerlingen zijn door de school op de hoogte gebracht.

Leerlingen

De leerlingen van de Pvo-school moeten nu dus een nieuwe plek krijgen. De gemeente heeft contact met het ministerie van OCW en het schoolbestuur. Er wordt onder meer gekeken hoe de examenleerlingen van de school dit jaar examen moeten doen.

Voor de ongeveer 200 leerlingen van de andere klassen moet, in samenwerking met het ministerie, het bestuur van Pvo en andere schoolbesturen in Utrecht, een andere oplossing worden gevonden. “We zijn afhankelijk van deze partijen voor het gezamenlijk vinden en uitvoeren van de oplossing”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Gesprekken

Uitgangspunten bij het vinden van een oplossing zijn onder meer dat de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar blijven en het volgende schooljaar kunnen starten in hun vertrouwde schoolgebouw. De gemeente is in gesprek met meerdere schoolbesturen. Met scholengroep NUOVO wordt gekeken of de leerlingen op de huidige locatie les kunnen krijgen in een nieuwe school.

“Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school”, aldus het college. “Voor sommige leerlingen zal een overstap naar een andere schoollocatie de voorkeur hebben. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg met leerlingen en ouders opdat hun wensen worden gehoord, en binnen de bestaande mogelijkheden de beste plek wordt gevonden.”