PVV wil straat in Utrecht naar Michiel de Ruyter vernoemen, maar zo’n straat is er al

De PVV in Utrecht zou graag zien dat er een straat, laan of plein vernoemd wordt naar admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Daarvoor diende de partij een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag. Maar wat werd al snel duidelijk? Er is al een M.A. de Ruyterstraat in de Zeeheldenbuurt in de stad.

Het is misschien een kleine blunder te noemen, en laten we wel wezen; de M.A. de Ruyterstraat is iets anders dan een Admiraal de Ruyterstraat zoals genoemd werd in de motie. Maar het gaat wel echt om dezelfde persoon, en notabene in de Zeeheldenbuurt.

De PVV in Utrecht diende de motie in tijdens een debat waar meer werd gediscussieerd over straatnamen. Zo werd er ook een motie ingediend – gesteund door DENK, PvdA, Student & Starter en GroenLinks – om ‘straatnamen die verwijzen naar controversiële personen uit het koloniale verdelen’ te weren uit het straatbeeld. Beide moties haalden overigens geen meerderheid.