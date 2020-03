Quizduo Upbeatles haalt geld op voor horeca en doneert aan zorgmedewerkers

Het quizduo Upbeatles is een benefietactie gestart om de horecazaken waar zij normaal gesproken quizzen doen én zorgmedewerkers te steunen. Donaties worden omgezet in waardebonnen bij horeca en gegeven aan mensen in de zorg.

Het quizduo Upbeatles organiseert sinds donderdag 19 maart pubquizzen via een livestream vanwege het coronavirus. Afgelopen weekend deden er 898 teams mee aan een quiz en volgden 7000 mensen de stream.

Het is mogelijk om de quizzen gratis te volgen en een donatie wordt op prijs gesteld door het Utrechts/Nijmeegse duo. De twee quizmasters zijn alle donateurs dankbaar, maar denken tegelijkertijd ook aan de horecazaken waar zij normaal gesproken quizzen doen. Er is grote onzekerheid bij deze horecazaken over de gevolgen van de coronacrisis.

“Maar ook bij de mensen in de zorg die iedere dag keihard werken om levens te redden. Daarom hebben we besloten om hen te helpen door een benefietactie op te tuigen”, aldus Jochem Geerdink van Upbeatles.

De opbrengst

Van de volledige opbrengst van deze aparte geefactie worden iedere maand waardebonnen ter waarde van 25 euro van de horecazaken gekocht waar quizzen worden gegeven. Deze bonnen worden vervolgens aangeboden bij het UMC Utrecht, Radboudumc Nijmegen, Diakonessenhuis Utrecht, CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) Nijmegen en St. Antoniusziekenhuis in Utrecht.

“Op deze manier helpen we niet alleen ‘onze’ horecazaken door deze moeilijke tijd heen, maar bedanken we tegelijkertijd de mensen die op dit moment écht het verschil maken.” In Utrecht gaat het onder meer om Buurten, Café Lijn 4, Camping Ganspoort, Grand Café Lebowski, Jozef en Klein Berlijn. De geefactie is hier te vinden.