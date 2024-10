Quote 500 bekend; deze vermogende Utrechters sier(d)en de lijst

Er is rijk, superrijk en allerrijkst: die laatste categorie staat in de zogenoemde Quote 500. Dat is een lijst met daarop een samenstelling van de meest vermogende Nederlanders, die vandaag weer bekend is geworden. Welke Utrechters mogen zich eigenlijk tot dat clubje scharen?

In de Quote 500-lijst staat een breed scala aan ondernemers en erfgenamen. Dit jaar is de ondergrens 130 miljoen euro. Zit je eronder, ben je eruit. We zetten een aantal spraakmakende figuren op een rij.

John Fentener van vlissingen

John Fentener van vlissingen mocht zich in 2023 de allerrijkste Utrechter noemen. Fentener van vlissingen begon als zakenbankier maar richtte later zijn eigen reisbureau op. Vervolgens ging zijn geld in vastgoed, startups en beursgenoteerde bedrijven. Zijn zaken zijn goed voor zo’n 2,4 miljard euro.

Rolly van Rappard

Hoeveel geld Rolly van Rappard precies heeft, blijft een raadsel. Wat wél bekend is, is dat het genoeg is om in de Quote 500 te staan. Rappard is van adelijke komaf en mag zichzelf ridder noemen, maar ging wel ‘gewoon’ naar een middelbare school in Utrecht. Rappard gaat ook aan de slag als zakenman en maakt in de loop van de jaren een aantal slimme keuzes, waardoor hij zijn vermogen heeft weten te vergaren. In 2022 zou zijn vermogen volgens Quote zijn geschat op een miljard euro. Los van Utrechtse roots, heeft Rappard ook huizen in Londen en Aerdenhout, in de gemeente Bloemendaal. Recent investeerde hij een aantal miljoen in het betalingsbedrijf Mollie, dat van eigenaar Adriaan Mol is, die ook in de Quote 500 staat.

Jan van de Winkel

Van de Winkel is een knappe kop die medeoprichter is van het Utrechtse bedrijf Genmab. De onderneming is een biotechbedrijf dat antistof-therapeutica voor kanker ontwikkeld. Van de Winkel is al vijfentwintig jaar gebonden aan het bedrijf, en zit verder niet bepaald stil in Utrecht. Zo is er bij de Universiteit Utrecht een speciaal fonds ingesteld waarmee studiebeurzen worden verstrekt. Zo schrijft de universiteit: ”Het fonds omarmt Jan’s nauwe banden met Universiteit Utrecht sinds 1988 en zijn bijdragen aan het ecosysteem van het Utrecht Science Park, evenals zijn rol als hoogleraar Immunotherapie aan de Universiteit sinds 1996 en zijn talrijke andere bijdragen aan de wetenschap.” Zo heeft Van de Winkel bijgedragen aan meer dan driehonderd wetenschappelijke artikelen.

Paul Vermaat (en neef Kees Vermaat)

Paul Vermaat is oprichter en investeerder van het Utrechtse bedrijf Gate Invest, een investeringsfonds. Dat is niet het enige bedrijf waarmee hij groot geld heeft verdiend. Samen met zijn neef Kees richtte Paul namelijk het cateringbedrijf Vermaat Groep op. De verkoop van dat bedrijf was goed voor honderden miljoenen euro’s, en voor beide mannen een plekje in de Quote 500. Naar eigen zeggen is Paul nog lang niet klaar met investeren. Een nieuwe hogere plek in het prestigieuze 500-lijstje is dus niet uitgesloten.

Fred Matser

Fred Matser is een beetje een vreemde eend in de bijt. Matser maakte jaren geleden zijn fortuin als projectontwikkelaar, maar zet zich tegenwoordig fulltime in als filantroop. Dat doet hij met verschillende stichtingen, waaronder de stichting ForestPeace Foundation. Met die instelling kocht hij een groot stuk grond in het Utrechtse buurtschap Sterkenburg. Stichting ForestPeace Foundation heeft als doel de natuur te behouden en beschermen. Er moet op het landgoed een voedselbos komen van zo’n vijf hectare. Ook moeten er uiteindelijk mensen met een arbeidsbeperking komen te werken. Duurzaamheid is voor Matser’s filantropie hét grootste thema. Tegen het NRC zei hij eerder al: “De natuur faciliteert ons, niet andersom.” Voorlopig lijkt de miljonair dan ook geen stop te zetten op zijn werk.

De Quote500 is een lijst van de vijfhonderd rijkste Nederlanders. De lijst is voornamelijk gebaseerd op openbare registers zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster en bedrijfsgegevens als jaarverslagen.