Raad stelt vragen over ‘extreme verhoging’ tarieven stadswarmte in Utrecht

Onlangs werd bekend dat Eneco zijn tarieven voor stadswarmte flink gaat verhogen. Dankzij het prijsplafond blijft de prijsstijging voor de meeste klanten beperkt, toch vroegen verschillende politieke partijen om opheldering bij het college over de opvallend hoge prijsstijging.

De nieuwe tarieven werden op 19 december bekendgemaakt, waarop veel mensen bezwaar maakten op social media. De VVD besloot daarom om opheldering te vragen bij het college, samen met D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, DENK, ChristenUnie, Utrecht Solidair, Student en Starter, Stadsbelang Utrecht en de Partij voor de Dieren.

Eneco heeft de tarieven maximaal verhoogd binnen de marges die door de Autoriteit Consument & Markt gesteld worden. Door het prijsplafond dat de overheid heeft ingesteld zal de prijsstijging voor kleingebruikers beperkt blijven. Klanten die meer verbruiken gaan wel flink hogere tarieven betalen. De fracties vroegen wethouder Lot van Hooijdonk hoe het college aankijkt tegen de hoge tarieven en hoe het kan dat de gasprijzen zo’n effect hebben op de stadsverwarming, die op biomassa draait.

Geen inspraak of inzicht

Van Hooijdonk reageerde dat de gemeente geen inspraak of inzicht heeft in de berekeningen van de tarieven die Eneco hanteert en dat alleen de ACM erop kan toezien dat die rechtvaardig zijn. Daarnaast wijst ze erop dat de tarieven voor stadswarmte verbonden zijn aan de gasprijzen: als de gasprijzen stijgen, stijgen de kosten voor stadswarmte mee. Ook al draait stadswarmte op biomassa. “Daar willen we vanaf in Utrecht, maar dat gaat nog een aantal jaar duren. We hebben er flink op gedrukt, maar bij het ministerie zien ze geen mogelijkheid om dat proces te versnellen.”

De wethouder gaf verder aan graag in gesprek te gaan met Eneco over de nieuwe tarieven. “We gaan graag in overleg met Eneco, maar we hebben geen bevoegdheden om naar binnen te kijken en Eneco laat dat niet toe. Ook al zouden ze het toelaten, Eneco heeft geen aparte registratie van gegevens voor Utrecht.”

Ze erkent dat de situatie niet bevorderlijk is voor de plannen om minder afhankelijk te worden van gas. “Het helpt niet in de transitie. Daarom moet de wet veranderen en de transparantie verbeteren. Het kabinet geeft ook aan dat de stadswarmte publieker georganiseerd zou moeten worden. Daar zijn we allemaal hartstikke voor. Dat biedt hopelijk soelaas, waardoor stadswarmte in de toekomst een aantrekkelijker product wordt als mensen van het gas moeten.”