Raad stemt in met Maliebaan als promenade; alleen nog wandelen en fietsen op middenbaan

De middenbaan van de Maliebaan in Utrecht gaat een groene wandel- en fietspromenade worden. Deze baan is nu nog als autoweg in gebruik. Automobilisten kunnen straks alleen nog over de Maliebaan rijden via de ventwegen. Met dit plan heeft een meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond ingestemd.

De plannen voor de historische Maliebaan spelen al vanaf 2013. De baan met de kruising Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat moet volgens de gemeente op de schop. De omgeving moet vooral aantrekkelijker en veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Er wordt al jaren over de herinrichting gesproken, tal van varianten op de plannen zijn de revue gepasseerd en bewoners roeren zich al die tijd al.

Donderdag werd er dus weer een grote stap gezet. De meerderheid van de politici schaart zich achter het plan zoals dat er nu ligt. Volgens dat plan wordt de middenbaan dus volledig autovrij, krijgen fietsers en voetgangers op de promenade alle ruimte. Er komen bankjes en de promenade moet echt een ontmoetingsplek worden waar mensen kunnen wandelen. Ook wordt er groen toegevoegd aan de Maliebaan.

Op de kruising met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat krijgt de fietser prioriteit, er komen geen verkeerslichten meer. Het totale autoverkeer op de Maliebaan neemt af, maar het aantal auto’s op de ventwegen zal wel flink toenemen.

Tekst loop door onder afbeelding

Definitief ontwerp

Het plan dat nu door de gemeenteraad is goedgekeurd is nog niet een definitief ontwerp, maar stelt wel de randvoorwaarden vast. De komende tijd gaat er verder gewerkt worden aan het plan. Bewoners hebben eerder zorgen geuit over het plan, onder meer omdat het verkeer op de ventwegen toeneemt en er wachtrijen kunnen ontstaan bij het kruispunt met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. Ook zijn er zorgen over geluids- en trillinghinder.

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Stadsbelang Utrecht stemden voor het plan.

CDA, DENK, PVV en PvdA, SP, Student & Starter en de VVD stemden – met verschillende redenen – tegen. Er werd onder meer kritiek geuit op de participatie die volgens meerdere partijen niet goed is verlopen.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.