Raad Utrecht: Hoog Catharijne moet zo snel mogelijk weer ’s nachts open

De gemeenteraad van Utrecht wil dat winkelcentrum Hoog Catharijne zo snel mogelijk weer volledig toegankelijk wordt. Een ruime meerderheid stemde in met een motie, ingediend door D66, die het college oproept om, samen met de eigenaar van het winkelcentrum, alles op alles te zetten om de huidige nachtsluiting zo spoedig mogelijk op te heffen.

De nachtsluiting werd eerder ingevoerd als tijdelijke maatregel tegen overlast en onveiligheid in en rond het stationsgebied. Er wordt geslapen en rondgehangen in het winkelcentrum, en er is sprake van drugsgebruik en -handel.

De gemeente hoopt dat deze maatregel de overlast en incidenten die ‘s nachts in Hoog Catharijne plaatsvinden, vermindert. Door de nachtafsluiting kan er niet meer ‘s nachts via het winkelcentrum tussen de binnenstad en Utrecht Centraal gelopen worden. Men moet dan buitenom. Volgens de raad mag deze maatregel geen permanent karakter krijgen.

Stationsplein

In de motie staat dat de sluiting moet worden opgeheven zodra de overlast aantoonbaar afneemt en dat verlenging van de maatregel moet worden voorkomen. Het college moet de raad bovendien ieder kwartaal informeren over de voortgang.

De discussie over de nachtsluiting van Hoog Catharijne stond niet op zichzelf. De raad voerde een uitgebreid debat over de problematiek rond het Bollendak bij het Stationsplein, waar dakloosheid, verslaving en overlast samenkomen. Daarbij ging het nadrukkelijk over de balans tussen zorg en handhaving.