Raad van State houdt vergunning in stand: bijzondere veranda mag gesloopt worden

De Raad van State heeft bepaald dat de bijzondere veranda van het voormalig kloostergebouw aan de Deken Roesstraat 13 gesloopt mag worden. De sloop is tegen het zere been van een groep omwonenden, een groot deel van de gemeenteraad en het college van B&W. Maar juridisch lijkt men verdere sloop niet meer tegen te kunnen houden.

Het gaat allemaal om de herontwikkeling van het voormalige kloostercomplex. DUIC schreef er al meerdere keren over. Omwonenden zijn niet tegen de transformatie maar willen dat de bijzondere veranda, die volgens meerdere partijen hoge cultuurhistorische waarde heeft, behouden blijft.

Daarin zijn de omwonenden niet de enigen. Een groot deel van de gemeenteraad in Utrecht vroeger eerder al om opheldering over de zaak. Ook de gemeente Utrecht sprak, toen de vergunning werd afgegeven, de wens uit dat de veranda behouden zou blijven. Het bleef echter bij een wens, en niet een verplichting.

Er kwam een zaak bij de rechtbank, maar die werd verloren door de omwonenden. De laatste stap was de vergunning aanvechten bij de Raad van State. Ondertussen bleek de aannemer al begin april zijn te begonnen met de afbraak van de veranda.

Uitspraak Raad van State

De hoogste bestuursrechter heeft woensdagochtend bekendgemaakt dat de vergunning die door de gemeente is afgegeven stand houdt. Daarmee is weg vrij voor de verdere herontwikkeling van het kloostercomplex en dus de afbraak van de veranda.

De uitspraak van Raad van State komt overeen met de eerdere uitspraak die gedaan werd door de rechtbank. Er bestaat volgens de Raad van State dan ook geen aanleiding om deze uitspraak van tafel te vegen. Volgens de Raad van State is het hoger beroep ongegrond en hoeft de veranda dus niet teruggeplaatst te worden.

Over het gebouw

Het grote pand werd in 1901 gebouwd en bewoond door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Het complex werd ontworpen door de in Utrecht geboren parochiaan Gerardus Antonius Ebbers, ook bekend van de St. Josephkerk aan de Draaiweg. In 1973 is het klooster overgegaan in de handen van de franciscanen, die er tot 2018 woonden. Dat jaar ging DUIC nog langs bij de laatste twee broeders, voordat ze de deuren van het klooster sloten. Op dit moment zitten er tijdelijke huurders in het pand. De huidige eigenaar van het gebouw wil er appartementen maken en de veranda slopen voor een uitbouw. We hebben eerder vragen gesteld aan ontwikkelaar SOM, maar kregen toen geen antwoorden.