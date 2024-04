Raad van State: New York Pizza in het centrum van Utrecht mag nog altijd geen gasten in het restaurant laten eten

In de New York Pizza-vestiging aan de Nobelstraat in het centrum van Utrecht mogen nog altijd geen gasten komen eten. De Raad van State oordeelde dat toenmalig burgemeester Jan van Zanen in 2018 terecht de exploitatievergunning introk.

Toenmalig burgemeester Jan van Zanen trok de exploitatievergunning in 2018 in omdat een van de leidinggevenden een strafblad had, onder meer vanwege verkeersmisdrijven en het beledigen van een ambtenaar in functie.

Een van de voorwaarden voor het hebben van een drank- en horecavergunning kan zijn dat de aanvrager geen strafblad heeft en daar voldeed de leidinggevende van New York Pizza dus niet aan. Sinds de maatregel van Van Zanen is de New York Pizza-vestiging alleen een bezorgrestaurant, waar gasten dus niet binnen kunnen afhalen en eten.

New York Pizza heeft in 2020 opnieuw geprobeerd om een exploitatievergunning aan te vragen, maar die is door de gemeente afgewezen. De keten ging in bezwaar bij de gemeente, maar dat werd ongegrond verklaard. Een gang naar de rechter haalde ook niks uit. De rechtbank verklaarde ook het ingestelde beroep ongegrond. De pizzaketen gaf echter niet op en ging in hoger beroep bij de Raad van State.

Hoger beroep

Het hoger beroep draaide vooral om de vraag of de incidenten van vijf jaar geleden nog iets zeggen over de betrouwbaarheid van de leidinggevende nu. De rechtbank oordeelde dat de burgemeester zich terecht op het standpunt stelde dat het risico bestaat dat de leidinggevende in zijn oude gedrag zal terugvallen.

De burgemeester mag dan ook een langere periode afwachten of de leidinggevende niet weer de fout in gaat. “Verder zijn de incidenten, in samenhang bezien, niet gering en is de weigering van de exploitatievergunning daarom, ondanks het tijdsverloop, niet onevenredig.” De Raad van State verklaart het hoger beroep van New York Pizza ongegrond en daarmee blijft de vestiging in het centrum van Utrecht dus een bezorgrestaurant.