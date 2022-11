Raadspartijen bezorgd over projecten in Utrecht na uitspraak van rechter over bouwvrijstelling

Verschillende gemeenteraadspartijen maken zich ‘grote zorgen’ over de realisatie van bouwprojecten in Utrecht. Reden voor de zorgen is een uitspraak van de Raad van State, die een streep zet door de zogeheten bouwvrijstelling.

De Raad van State veegde donderdag de bouwvrijstelling van tafel, een belangrijk onderdeel van het CO2-beleid van de overheid. Nu de bouwvrijstelling niet meer geldt, moet per project gekeken worden hoeveel stikstof er vrijkomt bij de bouw ervan. Omdat dat veel tijd kost en er een tekort is aan mensen die deze rapportages op kunnen stellen, kan dat leiden tot veel vertraging, schrijft de NOS.

De Utrechtse fracties van D66, VVD, VOLT, GroenLinks, CDA, PvdA en Student & Starter maken zich naar eigen zeggen grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak voor de realisatie van bouwprojecten in Utrecht. De partijen willen van de wethouder weten wat de uitspraak van de Raad van State kan betekenen voor bouwplannen in de stad.

Gevolgen

Ze willen een lijst zien van plannen en projecten waarvoor de bouwvrijstelling is toegepast en willen weten welke besluiten over deze plannen nog niet onherroepelijk zijn. Ook willen de partijen duidelijkheid over welke bouwprojecten door de uitspraak mogelijk vertraging oplopen of stil komen te liggen en of er plannen zijn die zelfs helemaal niet doorgaan.

Tot slot vragen de fracties wat de initiatiefnemers van bouwplannen kunnen doen om de projecten toch door te laten gaan en wat de gemeente kan doen om de initiatiefnemers hierbij te helpen.