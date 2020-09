Rabobank wil terrein aan de Croeselaan in Utrecht herontwikkelen

De Rabobank wil in samenwerking met de gemeente Utrecht het terrein aan de Croeselaan herontwikkelen. De gebouwen die nu ten zuiden van de Rabobanktoren staan, zijn aan het eind van hun levensduur en de Rabobank wil ze vervangen door nieuwbouw. Ook wil de Rabobank kijken of op het terrein woningen kunnen komen.

De Rabobank wil de bestaande kantoorpanden op het Matserterrein vervangen door nieuwbouw. Er moeten nieuwe kantoren bij komen, die de huurpanden in Utrecht en Zeist vervangen. De Rabobank wil ook kijken of op het terrein woningen gebouwd kunnen worden, zodat er ‘een goede overgang gemaakt kan worden naar de Dichterswijk’.

De gemeente gaat met de Rabobank afspraken maken over wie waarvoor verantwoordelijk is en over het verhalen van kosten. Ook wordt gekeken naar de samenhang met andere projecten in het Stationsgebied. Er is daarbij extra aandacht voor de Jan van Foreeststraat, waar de gemeente een complex bouwt voor een deel van de bewoners van de Croeselaan die door de ontwikkeling van het Beurskwartier hun huis uit moeten.

Vragen

De PvdA vroeg het college vorige week al naar de herontwikkeling, maar volgens het college is nog niet veel duidelijk over de inhoud van de plannen en het aantal woningen en parkeerplaatsen. Volgens het college moeten alle plannen van de Rabobank voldoen aan het beleid van de gemeente.

Het college verwacht dat de plannen in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.