Racen en vliegen op de eerste pumptrack van Utrecht

De eerste ‘enige echte’ pumptrack van Utrecht werd woensdagmiddag feestelijk geopend. Het geasfalteerde parcours voor onder meer fietsen, stepjes en skateboards ligt ten noorden van Overvecht in Noorderpark Ruigenhoek.

Een pumptrack is een cross- en stuntbaan met heuvels en bochten, en volgens de initiatiefnemers is het Utrechtse parcours toegankelijk voor jong en oud. Het idee is dat personen op bijvoorbeeld een BMX-fiets het traject afleggen en onderweg kunstjes doen.

De baan werd woensdag geopend met een estafette-ronde met onder andere BMX’er Sem Kok. Professionele wielersporters gaven daarna demonstraties op de baan. De pumptrack is een initiatief van verschillende wielerverenigingen.

Veelzijdig

“Het is mooi dat we de pumptrack konden ontwerpen met verschillende betrokkenen uit de wielerwereld”, zegt initiatiefnemer Bas Kwaaitaal van Punkychulo. “Voor sommigen misschien iets onbekends, maar het is een veelzijdige baan die aantrekkelijk is voor een brede doelgroep.”

Ook wethouder Eva Oosters was bij de opening. Zij sprak over de ‘enige echte’ geasfalteerde pumptrack van Utrecht. “De pumptrack is een aanvulling op het sportaanbod van de stad. Daar zijn we blij mee, want sporten is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Bovendien is de pumptrack in de openbare ruimte en daarmee voor iedereen toegankelijk van beginners tot gevorderden.”

Na de toespraak sprong de wethouder ook nog even op de fiets om het parcours af te leggen.