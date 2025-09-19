Radio 1-uitzending Erik Dijkstra en Frank Evenblij bij Camping Ganspoort: Utrechtse onderwerpen centraal

Het NPO Radio 1-programma ‘Dijkstra & Evenblij Ter Plekke’ zendt aanstaande zondag live uit vanuit restaurant Camping Ganspoort. In de uitzending bespreken presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij dit keer allerlei Utrechtse onderwerpen. Iedereen is welkom om de uitzending bij te wonen.

Frank Evenblij en Erik Dijkstra nemen voor hun radioprogramma het nieuws van de afgelopen week door. Dat doen ze op een plek die in het nieuws is geweest. Dit keer is dat dus in Utrecht.

In de uitzending zal onder andere de situatie bij de abortuskliniek op de Bilstraat aan bod komen. Ook is voormalig profvoetballer Joop van Maurik te gast, net als Hans van den Ham. Hij schat dat hij meer dan duizend broodjes Mario heeft verorberd. De Italiaanse broodjeszaak staat sinds kort te koop.

Dichter Ingmar Heytze is er ook en heeft het over zijn nieuwste bundel Stad van licht en steen. Andere gasten zijn Koos Marsman, ambassadeur van de Uteregse vollekstaol, en Jeroen Wielaert. Hij vertelt hoe hij de start van de Tour de France naar de stad haalde.

Uitzending bijwonen

Iedereen mag de uitzending bijwonen. De inloop is tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Het programma duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur en is natuurlijk ook te horen op NPO Radio 1.