Radio Veronica viert Top 1000 Allertijden met platenzaak in stationshal Utrecht Centraal

Radio Veronica heeft op maandag een platenzaak geopend in de stationshal van Utrecht Centraal. De pop-up platenzaak is ter gelegenheid van de Top 1000 Allertijden, een muzieklijst met daarop de volgens Veronica beste nummers ooit gemaakt.

Behalve snuffelen in de platenzaak, kunnen bezoekers ook vanaf een bank meekijken naar de uitzending van de muzieklijst. Ook is er buiten een fototentoonstelling te bekijken. Hier zie je beelden van ‘kleurrijke iconen’ uit de Top 1000, vastgelegd door Nederlandse fotografen.

“In de tentoonstelling is er speciale aandacht voor de dit jaar overleden Henny Vrienten”, schrijft de radiozender. “Zijn aandeel in de Nederlandse popgeschiedenis, van Doe Maar tot indrukwekkende soloprojecten en zijn werk voor film en televisie, mag nooit worden vergeten.”

De fototentoonstelling is tot zondagavond 20 november dag en nacht te bewonderen. Je vindt de expositie ter hoogte van spoor 20 en 21.

