Rail Away in Utrecht; U-OV komt met Youtube-serie over tram- en buslijnen

Vervoerbedrijf U-OV maakt een Youtube-serie over de mooiste bus- en tramlijnen van Utrecht. In de serie Reis mee…, geïnspireerd op het tv-programma Rail Away, reist de kijker mee met lijnen in de stad en provincie.

De serie gaat niet alleen over de tram- en buslijnen zelf, maar laat volgens U-OV ook zien hoe het ov mensen, locaties, kunst, cultuur, natuur, heden en verleden met elkaar verbindt.

In de eerste aflevering van Reis mee… is chauffeur Richard op buslijn 8 te zien. Hij rijdt in de aflevering vanuit Lunetten via station Utrecht Centraal naar het Wilhelminapark. Tijdens de busreis krijgt de kijker ook nog antwoord op prangende vragen, bijvoorbeeld wat de echte naam is van de lichtgevende champignon bij Lunetten en waarom er een beeld van een ijsbeer staat voor de villa het Hoogeland.

Tourgidsen

“Onze bus- en tramlijnen zorgen er in de eerste plaats voor dat mensen zich op een comfortabele, veilige en milieuvriendelijke manier kunnen verplaatsen”, vertelt Quinten Passchier, directeur Marktonwikkeling bij U-OV. “Maar daarnaast zijn onze chauffeurs en bestuurders ook een soort tourgidsen. Kijk je naar kunst, natuur, cultuur en geschiedenis, dan stipt elke lijn wel een paar bijzondere plekken aan. Plekken waarover meer te vertellen valt dan je misschien op het eerste gezicht zou denken.”

Dat besef was volgens Passchier de reden om deze serie op te nemen. “We willen dat iedereen de mooiste routes van Utrecht kan beleven door lekker uit het raam te kijken, te genieten van het uitzicht én van het verhaal!”

Eerste aflevering

De eerste aflevering van Reis mee… is te zien onder dit bericht. Op 14 juli verschijnt de tweede aflevering, waarin de kijker meereist met chauffeur Richelle op lijn 73 van Maarssen via Utrecht Centraal naar Zeist.

U-OV roept mensen op via de hashtags #reismee en #uov te laten weten naar welke lijn zij benieuwd zijn. “Wie weet leggen we in een volgende aflevering jouw lijn vast”, aldus U-OV.