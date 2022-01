Ralph Bond (52) van bekende Utrechtse bakkerij Bond en Smolders overleden

De Utrechtse bakker Ralph Bond is op 52-jarige leeftijd overleden. Hij was samen met Patty Smolders de drijvende kracht achter de bakkerij en patisserie Bond en Smolders op de Lijnmarkt. Bond was al langere tijd ziek.

Bakkerij Bond en Smolders is een begrip in Utrecht en ver daarbuiten. Regelmatig staat er een rij tot buiten de zaak. Bond en Smolders bestaat al ruim twintig jaar, er komen veel voorbijgangers maar net zo veel vaste klanten. Een paar jaar geleden begonnen de twee nog aan een avontuur om in Amerika een locatie te openen.

Utrechter Tom Staal, en vriend van Ralph Bond, is groot liefhebber van de producten van Bond en Smolders. Hij schreef eerder het boek Het geheim van Bond en Smolders en maakte ook een mini-docu over de bekende Utrechtse zaak. Deze is hieronder terug te kijken.