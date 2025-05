Rave voor de Rafelranden trekt door Utrecht

Ruim 2.000 mensen liepen zaterdag mee met de Rave voor de Rafelranden. De dansende stoet trok vanaf het Wilhelminapark naar het eindpunt op de Nijverheidsweg. Onder het motto ‘Als je niet voor een recht vecht, verdwijnt het’, zet de organisatie zich in voor vrijplaatsen en non-commerciële initiatieven in Utrecht.

“We vieren de veelzijdige andersheid en protesteren tegen de normen van de samenleving. We dansen voor de afwijkingen, de luwtes, creativiteit en verbinding. We dansen voor collectieve autonomie. Wij geloven in de kracht van zelforganisatie, in gemeenschappen die voor elkaar zorgen, juist op de plaatsen waar het systeem dat niet doet”, aldus de organisatie.

Het programma begon om 14.30 uur in het Wilhelminapark. Er waren sprekers en openingsacts en om 16.00 uur begon de mars. Veertien voertuigen, met elk eigen muziek, reden via de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat richting het centrum. Daaromheen liepen de duizenden deelnemers.

“Wij geloven in een vrijheid die niet draait om een winstgericht systeem. We geloven in een vrijheid om te bestaan zoals wij zijn. We bouwen, we zorgen en we creëren samen nieuwe werkelijkheden, waarin waarde niet gemeten wordt in geld, maar in menselijke verbinding.”