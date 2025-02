Rayan en Ali gingen van asielzoeker naar werken bij de Belastingdienst: ‘Zijn nog lang niet uitgeleerd’

Getallen, berekeningen en allerlei moeilijke documenten: dat is niet voor iedereen weggelegd. Zeker als Nederlands je tweede taal is, kan dat best een uitdaging zijn. Toch zitten Ali (36) uit Syrië en Rayan (42) uit Jemen in een traject om bij de Belastingdienst aan de slag te gaan: “Je leert ook dat Nederlanders directe omgangsvormen hebben.”

Als asielzoeker aankomen, een statushouder worden en sinds korte tijd officieel Nederlands burger: de verhalen van Ali en Rayan lijken op elkaar. De mannen kenden elkaar nog niet, maar zitten inmiddels in hetzelfde opleidingstraject bij de Belastingdienst om uiteindelijk fiscaal werk te doen. Het werk heeft op verschillende manieren een positieve impact op hun leven, vertelt het duo.

Speciaal team

“Binnen de Belastingdienst krijg ik de kans om het persoonlijk contact te hebben met financieel directeuren en boekhouders van grotere ondernemingen”, vertelt Ali. “Als controlemedewerker het ondernemingsrecht toepassen in de praktijk, spreekt mij enorm aan.” Ook Rayan is blij om weer aan de slag te kunnen: “In een opleidingstraject voor grote kan ik een nieuwe verdieping geven aan mijn werk.”

Ali en Rayan vallen binnen de Belastingdienst onder de directie Grote Ondernemingen (GO). In drie jaar tijd worden ze klaargestoomd voor het werk als controlemedewerker. Samen met zes andere huidige of voormalige statushouders zitten ze in een speciaal team, dat intern wordt opgeleid bij de Belastingdienst. Helemaal groen zijn Ali en Rayan niet: beide hebben al fiscale kennis door een opleiding in hun land van herkomst, en ook door hun opgedane werkervaring in Nederland bij een consulting en accountantskantoor.

Nederlandse cultuur

Toch is het werk in Nederland wel anders dan ze gewend zijn, zegt Ali: “Je leert dat Nederlanders directe omgangsvormen hebben, maar altijd werken vanuit respect voor elkaars kennis en ervaring. Mijn directe collega’s wijzen mij ook fijntjes op de Nederlandse gebruiken. Dus fiets ik door weer en wind naar het hoofdkantoor, want we zijn niet van suiker.” Ook Rayan wordt steeds bekender met de Nederlandse cultuur, maar dan vooral door zijn kinderen. ““Zij leren mij oud-Hollandse spelletjes, zoals Vier op een rij en Bingo. Dankzij hen ken ik de Nederlandse vlaggetjes op je gezicht tijdens Koningsdag, en hoe je de beste pannenkoeken kunt bakken.”

Ook op taalniveau zit het duo in een behoorlijke lift. Zo zit er in het leertraject ook een taalbuddy om de kersverse werknemers wegwijs te worden binnen de inhoud van het werk. En op dagelijkse basis moet er ook flink veel Nederlands worden gepraat, zegt Ali. Werk is voor het duo dan ook een terugvalbasis voor wat structuur en groei. “Het maakt mij

nieuwsgierig wat er nog meer op ons pad komt”, kijkt Rayan vooruit naar hun toekomst. “We zijn in ieder geval nog lang niet uitgeleerd in Nederland.”