Reacties op plannen voor Hollandse- en Vlaamse Toren gaan vooral over fietsen, afval en de plint

Op de plannen voor de herinrichting van de Hollandse- en Vlaamse Toren in het centrum van Utrecht zijn 21 reacties binnengekomen bij de gemeente. Deze gingen vooral over afval, fietsen, dichte gevels en veiligheid.

Het plan gaat om het gebied rond TivoliVredenburg. Deze plek wordt nu nog door sommigen nog omschreven als een kille hoek, maar daar moet dus verandering in komen. Klépierre, TivoliVredenburg en omwonenden hebben samen met de gemeente Utrecht aan een plan gewerkt om van de Vlaamse en Hollandse toren een levendig stukje stad te maken.

In dat plan is onder meer te lezen dat er in het gebied plantenbakken en zogenoemd klimgroen moet komen. Dit zorgt niet alleen voor een prettig straatbeeld, maar ook voor verkoeling en plekken om te zitten.

Fietsen

Daarnaast is het ook de bedoeling dat er straks geen fietsen meer worden geparkeerd langs de Vlaamse Toren. Om dit voor elkaar te krijgen wil de gemeente nog duidelijker maken dat er in de omgeving, zoals aan het Vredenburg en langs de Catharijnesingel, fietsparkeergarages zijn.

Ook een nieuwe ingang van TivoliVredenburg aan het Vredenburgplein, een verbeterede uitstraling van het gebouw en het openen van de plinten van Klépierre in de Hollandse- een Vlaamse Toren moeten bijdragen aan de levendigheid.

Reacties

Iedereen kon van 13 januari tot en met 13 februari reageren op de plannen. Dit kon via de mail of door te bellen. “In totaal hebben we 20 reacties via de mail ontvangen en is er één keer gebeld”, schrijft de gemeente. Daarnaast is ook gekeken naar de reacties onder de berichten op bijvoorbeeld sociale media.

Een aantal reacties ging over afval. Zo zouden sommige mensen bang zijn dat de plantenbakken worden gebruikt als afvalbak. Daarom wordt gekeken of er meer prullenbakken in het gebied geplaatst kunnen worden.

De reacties over de geparkeerde fietsen waren volgens de gemeente erg wisselend. Zo zou de een zich ergeren aan al deze rijwielen, terwijl de ander bang is dat er weer een plek verdwijnt waar fietsen geparkeerd kunnen worden. “Deze zorgen spelen voornamelijk bij mensen met een beperking.”

De gemeente zegt te merken dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de fietsenstalling Laag Catharijne op zo’n zestig meter afstand en van de fietsenstalling Vredenburg op ongeveer veertig meter afstand. Er komen de komende tijd dan ook beter verwijzingen naar deze twee plekken.

Plint

Daarnaast zijn veel mensen van mening dat dit gebied nooit ‘levendig’ kan worden, zolang er niks wordt gedaan aan de dichte gevels van Klépierre. Het Franse bedrijf zou hebben gezegd dat zij ook graag deze gevels openen, maar dat vanwege afspraken met de winkels de mogelijkheden beperkt zijn. “We gaan samen met Klépierre kijken of er nog alternatieve mogelijkheden zijn voor zover de huidige contracten met de winkels lopen.”

Tot slot gaven veel mensen aan dat goede verlichting belangrijk is voor een veilig gevoel in de avond en nacht. Alle reacties van de betrokkenen zijn verwerkt in het nieuwe plan. De gemeente zegt dat in de volgende ontwerpfase een verlichtingsplan wordt uitgewerkt.