Reageren op berichten van DUIC? Volg dan deze richtlijnen

Op de website van DUIC hebben lezers de mogelijkheid om te reageren op artikelen. Vaak gaat dat goed, maar soms ook wat minder. Daarom via deze weg de richtlijnen die de redactie van DUIC hanteert bij het modereren van commentaar.

Op de artikelen van DUIC kan worden gereageerd met als doel een (gezonde) discussie op gang brengen over het nieuws. We vinden het belangrijk dat meningen en gedachten kunnen worden uitgewisseld. Ook toevoegingen en tips mogen via een reactie worden doorgegeven. In een notendop de belangrijkste richtlijnen op een rij.

Wees respectvol naar anderen

Behandel iedereen vriendelijk, ook als je het niet eens bent met iemand. Reageer op iemands argumenten, niet op de persoon. vermijd aanvallende taal en persoonlijk beledigende opmerkingen. Je verbetert ook geen taalfouten van anderen. Racisme, homofobie, grof taalgebruik, laster, intimidatie en spam hebben ook geen plek op de website van DUIC.

2. Blijf bij het onderwerp

Houd je reacties relevant voor het artikel of de discussie. Vermijd het afdwalen naar andere onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan de inhoud.

3. Verspreid geen nepnieuws

Deel alleen informatie die waarheidsgetrouw en geverifieerd is. Het verspreiden van ongegronde of valse informatie kan schadelijk zijn, en is daarom niet toegestaan bij DUIC. Onderbouw je argument desnoods met bronnen en data.

4. Breng je mening niet als een feit

Maak duidelijk wanneer je spreekt vanuit je eigen perspectief of overtuigingen. Vermijd het presenteren van je mening als objectieve waarheid. Begin je opmerking bijvoorbeeld met ‘ik vind’.

5. Speculeer niet

Vermijd het maken van aannames zonder concrete informatie. Baseer je reacties op feiten in plaats van onbewezen veronderstellingen. Ook speculatie over onder meer ongelukken, rampen en misdaden waar nog weinig over bekend is, vallen daaronder.

Kritiek

Soms zal een reactie niet direct online verschijnen. De reacties op de website van DUIC worden gemodereerd door een persoon, en niet door een AI-model. Een reactie zal daardoor niet altijd meteen worden toegelaten, maar we doen ons best om zo snel als mogelijk te werk te gaan.

Heb je kritiek op een moderatiebeslissing? Stuur dan een mail naar redactie@duic.nl, met daarin je opmerking, om welk artikel het gaat en onder welke naam. We kunnen niet beloven dat daar altijd een reactie op komt. Bij bedreigingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.