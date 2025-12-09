Realisatie Anna Maria van Schurmangebouw in centrum Utrecht start begin 2026: ‘Gebouw draagt bij aan levendigheid’

De Universiteit Utrecht heeft een aannemer geselecteerd voor de bouw van het Anna Maria van Schurmangebouw. De werkzaamheden starten begin volgend jaar en als alles volgens planning verloopt, wordt het gloednieuwe pand in 2028 opgeleverd.

De ingang van het Anna Maria van Schurmangebouw ligt straks aan Achter Sint Pieter en het pand zelf verrijst deels op de bestaande kelder van een monumentaal pand. Het gebouw moet dan ook zorgvuldig worden ingepast in deze historische omgeving. De aannemer Schakel & Schrale is hier verantwoordelijk voor.

“Met het Anna Maria van Schurmangebouw geven we een nieuw centrum aan onderwijs in de binnenstad”, zegt Margot van der Starre van de Universiteit Utrecht. “Het is een plek waar historie en toekomst elkaar raken: een duurzaam en inspirerend gebouw waarin studenten en docenten samenkomen om te leren, te onderzoeken en elkaar te ontmoeten.”

Eerste vrouwelijke student

Een aantal monumentale panden wordt één onderwijsgebouw. Het gaat om Achter de Dom 20, 22-24 en Achter Sint Pieter 27, in combinatie met de sloop en nieuwbouw van Achter Sint Pieter 25. “Het gebouw versterkt de zichtbaarheid van de Universiteit Utrecht in de stad en draagt bij aan de levendigheid van de binnenstad”, is te lezen op de website van de Universiteit Utrecht.

Het gebouw is vernoemd naar Anna Maria van Schurman (1607–1678), de eerste vrouwelijke student van Nederland, en mogelijk van Europa. “Ze werd in 1636 toegelaten tot de net opgerichte Universiteit Utrecht. Van Schurman was een kunstenares, taalkundige en theologe. In het gebouw komt een zichtbaar element dat verwijst naar haar indrukwekkende leven en betekenis.”