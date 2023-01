Rebels, elegant, maar vooral duurzaam: Amber wil mensen bewust maken van duurzaamheid in de mode

Het sluiten van de keten, dat is de gedachte achter de modeontwerpen van Free Prisoner. De kledingstukken die modeontwerper Amber Witte maakt, moeten zo duurzaam mogelijk zijn. Een reactie op de mode-industrie zoals de meesten die vandaag de dag kennen. Wekelijks aanwinsten in onze garderobe? Dat moet je helemaal niet willen, volgens deze ondernemer.

Dat half Utrecht in de kleding van Free Prisoner zou lopen, dat zou Amber Witte ontzettend tof vinden, geeft ze toe. Maar zo zit haar merk niet in elkaar. Geen maandelijks vernieuwende collecties, geen kortstondige modetrends en geen uitverkoop tegen bodemprijzen. “Het is het soort kleding om verliefd op te worden en om jarenlang in je garderobe te hebben. Natuurlijk is het prachtig als mensen in mijn kleding rondlopen, maar het gaat mij meer om de bewustwording.”

Mensen bewust maken van duurzaamheid in de mode is waar Amber zich dagelijks mee bezighoudt. Zo geeft ze wekelijks meerdere lessen en workshops waarin ze duurzaamheid aankaart. “De mensen die zich inschrijven zijn vaak al geïnteresseerd in duurzaamheid en willen daar meer over leren en er ook naar gaan handelen.”

Zero waste

Bij Amber werd het zaadje geplant tijdens haar opleiding in mode en maatkleding. Niet vanwege een inspirerende les, maar juist het ontbreken ervan. “Ik kreeg het gevoel dat ik het onderwerp duurzaamheid een beetje miste, ik wilde weten hoe dat in elkaar zat. In 2013 was er nog niet echt sprake van duurzaamheid in de mode-industrie. In de lessen zochten we de oplossing meer in recycling; je maakt eerst iets moois dat goed verkoopt en dan ga je kijken hoe je dat kan vergroenen.”

Amber wilde anders kijken naar duurzaamheid. Ze wilde helemaal terug naar de tekentafel. “Daar heb ik me op gericht tijdens mijn hbo-opleiding over duurzaamheid. Ik deed tijdens die opleiding vakonderzoek naar geometrische vormen. Hoe kan je 2D-ontwerpen zo efficiënt mogelijk omzetten naar 3D-kledingstukken? Zo heb ik zero waste kledingontwerpen gemaakt, waarmee je geen stof verspilt.”

Dansend textiel

Het resultaat is kleding die het midden houdt tussen rebels en elegant, mannelijk en vrouwelijk, maar in ieder geval duurzaam en draagbaar is. “Het is interessant om te kijken waar de grens ligt. Ook wil ik spelen met verschillende vormen. Een broek waar opeens een stukje uit is, waardoor je huid ziet, dat vind ik leuk om mee te experimenteren. Daarbij vind ik oversized kleding heel tof, ook hoe je die er met banden of riemen weer anders uit kan laten zien. Veel van mijn kleding is geïnspireerd door dans. Ik heb zelf ook twaalf jaar gedanst en ik vind dat textiel dan zo’n mooie beweging heeft, zo elegant.”

Het materiaal dat Amber gebruikt, is voornamelijk hennep en sommige kledingstukken maakt ze ook van biologisch katoen. Waarom kiest ze voor hennep? “Het is een plant die luchtzuiverend werkt en die bovendien heel snel groeit. Binnen vier maanden heb je zo een plant van twee meter hoog waar je textiel van kan maken. Ook is hennep te composteren, dus mocht het zo zijn dat het kledingstuk niet meer draagbaar is dan kan je het in de grond stoppen en het verdwijnt.”

Bewust

Als ondernemer een eigen kledingmerk hebben en dan toch niet zoveel mogelijk willen verkopen – voor sommigen misschien een beetje apart, maar Amber Witte heeft er een kristalhelder beeld van. “Ik vind het juist heel vet wanneer mensen een bewuste keuze maken in kleding en dus niet gaan voor fast fashion”, zegt Amber. “Je hebt echt niet elke week nieuwe kledingstukken in je kast nodig. Probeer meer genoegen te nemen met wat je al hebt.”

Amber nodigt geïnteresseerden uit om eens langs te komen, in het atelier, naar een les over duurzaamheid (21 februari in de Alchemist), of om mee te doen aan een workshop. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Free Prisoner.