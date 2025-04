Rechtbank geeft gemeente Utrecht wederom gelijk in langslepend conflict met eigenaar woonarken

De gemeente Utrecht en de eigenaar van enkele woonboten aan de Industriehaven stonden opnieuw voor de rechter. Ook dit keer trok de gemeente aan het langste eind: een dwangsom van 15.000 euro blijft van kracht. Het conflict over de ligging en het gebruik van de woonarken sleept al meerdere jaren voort.

Het geschil draait om meerdere woonboten die sinds 2020 in de Industriehaven van Utrecht liggen. Deze voormalige Zandpadboten mochten daar destijds tijdelijk liggen met toestemming van de gemeente. Volgens de gemeente is destijds duidelijk gecommuniceerd dat dit slechts voor enkele maanden zou zijn. De eigenaresse van de boten ontkent dit echter ten stelligste. Bovendien is zij de boten ook gaan verhuren aan mensen die er konden overnachten.

Voorgeschiedenis

Sindsdien probeert de gemeente de eigenaresse ertoe te bewegen de boten weg te halen. De zaak belandde uiteindelijk bij de rechtbank. In de zomer van 2023 oordeelde de rechter dat de gemeente zorgvuldig had gehandeld en dat de eigenaresse de regels overtrad. In principe betekende dit dat de woonboten verwijderd moesten worden, maar daarmee was de kwestie nog niet ten einde. De eigenaresse ging in hoger beroep, en in afwachting van die uitspraak mogen de woonarken voorlopig blijven liggen. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak in hoger beroep wordt verwacht.

Ondertussen startte de gemeente een zogenoemd handhavingstraject om het gebruik van de woonboten voor toeristenverhuur te beëindigen, omdat ook dit volgens de gemeente in strijd is met de regels. De woonarken werden onder meer aangeboden via Airbnb en Booking.com. Er werd een last onder dwangsom van 7.500 euro opgelegd. Dit betekent dat de eigenaresse dit bedrag moet betalen als de overtreding – in dit geval de vakantieverhuur – niet wordt gestaakt. De eigenaresse stapte opnieuw naar de rechter om dit bedrag van tafel te krijgen, maar kreeg nul op het rekest.

Nieuwe uitspraak

Recent is opnieuw een juridische procedure afgerond. De gemeente had een dwangsom van 15.000 euro opgelegd, omdat de woonboten nog steeds werden verhuurd. De eigenaresse verzocht de rechter deze dwangsom, evenals alle andere lopende incasso’s, beslagleggingen en boetes, te schorsen.

De rechter wees dit verzoek af, omdat er volgens hem geen sprake is van een spoedeisende situatie of van evidente fouten in het optreden van de gemeente. De rechtbank benadrukte bovendien dat zij alleen mag oordelen over de meest recente besluiten, en dat andere invorderingen of belastingkwesties via een aparte juridische route moeten worden behandeld.