Rechtbank: gemeente Utrecht wees urgentieaanvraag van gezin in schimmelwoning onterecht af

De rechter verplicht de gemeente Utrecht om nog een keer naar de urgentieaanvraag van een Utrechts gezin te kijken. De familie wil verhuizen vanwege ernstige schimmel in de woningen, waardoor kinderen last hebben gekregen van luchtweg- en ademhalingsproblemen. Het college van B&W wees de urgentieaanvraag eerder af omdat zij vond dat er geen sprake was van een noodsituatie, maar volgens de rechter heeft het college onvoldoende onderzoek gedaan om tot die conclusie te komen.

Bewoners van sociale huurwoningen in Utrecht kunnen voorrang krijgen op een andere woning als er sprake is van een ‘noodgeval’, dit heet ook wel urgentie. Dat is precies wat het Utrechtse gezin met twee jonge kinderen deed dat sinds 1 december 2018 verblijft in een woning van woningcorporatie Bo-Ex.

Door tocht, vocht en schimmelvorming hebben de gezinsleden last van luchtwegklachten, waarvoor zij een urgentieaanvraag indienden. Volgens het gezin moeten zij snel een andere woning toegewezen krijgen, omdat de situatie slecht is voor de gezondheid van de kinderen. Er lagen ook medische verklaringen om dit te bewijzen.

De aanvraag om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning op basis van medische gronden werd echter afgewezen door het college van B&W. Het college is het namelijk niet eens met de reden die het gezin gaf voor hun urgentieaanvraag. Er is volgens het college namelijk geen sprake van een ‘bijzondere persoonlijke noodsituatie’.

Rechtbank

Toen de aanvraag werd afgewezen is de vader van het gezin naar de rechter gestapt. De rechtbank heeft op 19 oktober 2023 het gezin in het gelijk gesteld en concludeert dat de gemeente Utrecht de urgentieaanvraag moet herzien. De rechter geeft aan dat het college de belangen van het gezin en voornamelijk de kinderen niet voldoende heeft meegewogen in hun besluit.

Zo blijkt uit de medische verklaringen dat de klachten van de kinderen ‘ernstig zijn’, dat hun klachten ‘samenhangen met de woonsituatie’ en dat de kinderen door de klachten regelmatig niet naar school kunnen gaan. De ouders van het gezin geven daarom aan dat de kinderen ontwikkelings- en schoolachterstanden oplopen door de schimmel in huis.

Aanvraag herzien

Omdat de gemeente geen medisch onderzoek heeft gedaan naar de gezondheid van de bewoners, heeft de rechter besloten dat het college niet de juiste kennis had om de aanvraag af te wijzen. De rechtbank verplicht de gemeente om opnieuw naar de urgentieaanvraag te kijken, en daarbij ook medisch onderzoek te laten uitvoeren.