Rechtbank in Utrecht gaat mensen met schulden helpen die ‘keer op keer’ voor de rechter verschijnen

De rechtbank Midden-Nederland in Utrecht ziet vaak mensen met schulden verschijnen op een zitting en het dwingen tot betalen is niet altijd een oplossing voor de problemen. Daarom worden zogenoemde schuldenfunctionarissen ingezet die deze groep kunnen helpen.

Volgens Pauline Elferink van de rechtbank Midden-Nederland heeft een grote groep Nederlanders te maken met schulden. “Bij de rechtbank zien we deze mensen keer op keer terugkomen. Het bij herhaling veroordelen van mensen met schulden tot het betalen van vorderingen draagt niet bij aan het oplossen van de problemen.”

Volgens Elferink is het effectiever om te kijken hoe deze mensen verder geholpen kunnen worden. “Daarom gaan we rechtzoekenden, als ze daarvoor open staan, doorverwijzen naar schuldhulpverlening.”

Dit wordt gedaan door zogenoemde schuldenfunctionarissen, getrainde medewerkers die door de rechter kunnen worden opgeroepen. Ook kunnen ze aanschuiven bij een zitting waarin bijvoorbeeld een zaak van iemand met een betalingsachterstand wordt behandeld.

Gemeente

Deze medewerker gaat vervolgens met de persoon in gesprek, noteert de gegevens en deelt deze met de gemeente waar de persoon woont. De gemeente neemt contact op om de schuldhulpverlening te starten.

“Ik hoop dat we met onze schuldenfunctionarissen enigszins kunnen bijdragen aan het tegengaan van de schuldenproblematiek in onze regio”, zegt Elferink. “Het doel van de inzet van schuldenfunctionarissen is dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er sneller kan worden gewerkt aan een passende oplossing.”

In andere rechtbanken in Nederland zijn deze schuldenfunctionarissen al aan het werk en op deze plekken zou gebleken zijn dat de problemen eerder worden gezien.