Rechtbank Midden-Nederland houdt vanwege corona zittingen in Utrechts provinciehuis

De rechtbank Midden-Nederland mag de komende maanden gebruikmaken van twee zalen in het provinciehuis in Utrecht. De rechtbank kan op deze manier zittingen houden waar de capaciteit van de gerechtsgebouwen door de coronamaatregelen onvoldoende is.

Op aanvraag kan de rechtbank in ieder geval tot eind 2020 voor zittingen terecht in de Statenzaal en de Commissiekamer. In de eigen rechtsgebouwen kunnen minder zittingen worden gehouden omdat er niet te veel personen tegelijk bij de toegangscontrole mogen zijn én omdat de zalen na elke zaak schoongemaakt moeten worden.

In de grootste zalen van de rechtbank kunnen momenteel slechts 16 betrokkenen bij een rechtszaak zijn. Dat zorgt voor problemen bij grote zaken waar veel mensen bij betrokken zijn. Verder kan de rechtbank een deel van de kleinere zalen niet gebruiken omdat aanwezigen daar geen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. De druk op de andere zalen is daardoor groot, verklaart de rechtbank. Daarom is gezocht naar oplossingen buiten de gerechtsgebouwen.

Veiligheid

In de Statenzaal van het provinciehuis kunnen 60 personen terecht en in de Commissiekamer 30. Door de coronamaatregelen die nu gelden, mogen er maximaal 30 personen per zaal aanwezig zijn.

In het provinciehuis worden alleen zaken behandeld waarbij dat qua veiligheid ook kan. Het gaat dan bijvoorbeeld om civielrechtelijke zaken. De eerste zitting in het provinciehuis is aanstaande vrijdag.