Rechtbank: ‘Qbuzz en provincie Utrecht niet verantwoordelijk voor geestelijk letsel nabestaanden tramaanslag’

Trambedrijf Qbuzz en de provincie Utrecht hoeven geen shockschade te betalen aan de nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht. Dat heeft de rechtbank besloten. Nabestaanden van slachtoffer Rinke Terpstra hadden de zaak aangespannen.

Op 18 maart 2019 vond er een schietpartij plaats in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Gökmen T. opende het vuur op meerdere passagiers. Sommige reizigers konden via een deur vluchten, een andere deur zou niet open zijn gegaan. Om toch te ontsnappen, werd een ruit ingetrapt. Terpstra liet eerst anderen voorgaan en sprong als laatste door de ruit naar buiten. Op dat moment werd hij door de schutter geraakt en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Nabestaanden van Terpstra stapten naar de rechtbank. Zij meenden dat vervoerder Qbuzz en de provincie Utrecht nalatig zijn geweest. Volgens hen zijn zij verantwoordelijk voor het geestelijk letsel dat zij hebben opgelopen door de dood van hun zoon en broer. Ze wijzen onder meer op de deur die niet openging toen de passagiers wilden vluchten en een defecte monitor bij de bestuurder van de tram.

‘Altijd zelf de deuren openen’

De rechter gaat hier echter niet in mee. De rechtbank schrijft: “In een noodsituatie kunnen passagiers áltijd zelf de deuren openen door op daarvoor bedoelde knoppen te drukken, zoals bij de andere deur in het tramstel wel gebeurde. Uit forensisch voertuigonderzoek blijkt dat ook de gesloten deur op die manier geopend had kunnen worden, maar vast staat dat reizigers op dat moment niet op de knoppen bij die deur hebben gedrukt. Zij richtten zich op het vluchtten via de ingetrapte ruit.”

Ook de defecte monitor is geen reden om te stellen dat Qbuzz of de provincie Utrecht nalatig is geweest. “De rechtbank beseft dat de aanslag een grote impact heeft op de levens van de nabestaanden en begrijpt dat zij genoegdoening en erkenning zoeken voor wat hen is overkomen, maar deze procedure kan daarin niet voorzien.”