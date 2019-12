Rechtbank reageert op afwezigheid Gökmen T. tijdens rechtszaak

De beslissing om Gökmen T. niet naar de zitting te laten komen afgelopen maandag was gebaseerd op informatie van politie en werd bevestigd door de vervoersdienst. Er zou teveel geweld nodig zijn om hem in de rechtbanken te krijgen.

De verdachte van de tramaanslag, Gökmen T., zou verplicht op de laatste voorbereidende zitting in zijn rechtszaak aanwezig zijn. Maar tijdens de zitting bleek dat hij er niet was. De rechtbank kreeg namelijk te horen dat T. zich zo hevig verzet dat er veel geweld nodig zou zijn om hem in de rechtszaal te krijgen.

De rechtbank liet daarop weten dat de verdachte niet alsnog onder dwang naar de zitting gebracht hoefde te worden. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries schreef op Twitter later dat T. gewoon klaarstond voor vertrek.

De Vries schreef dinsdag: “De berichtgeving gisteren over Gökmen T., die alleen met grof geweld naar de rechtbank kon, klopt niet. Hij werkte gisteren volledig mee, er is geen geweld gebruikt en hij stond klaar om – geboeid – vervoerd te worden, maar dit werd op het laatste moment afgeblazen.”

Informatie

De rechtbank ziet zich nu genoodzaakt om te reageren en zegt dat er informatie was in eerste instantie telefonisch van de politie en werd kort daarna bevestigd via een e-mail van de Dienst Vervoer & Ondersteuning.

Uit die informatie bleek ‘dat de verdachte agressief was, niet mee wilde werken en dat een speciaal team nodig zou zijn om hem – vermoedelijk met aanzienlijk geweld – alsnog te vervoeren’.

Opheldering

De rechtbank stelt verder dat het team moest worden opgeroepen en aanzienlijke vertraging zou opleveren om daarop te wachten. “Omdat de rechtbank inmiddels had besloten om de verdachte verplicht te laten bijstaan door een advocaat, was het voor het verloop van de zitting – waar niet de inhoudelijke behandeling op de agenda stond – niet meer volstrekt noodzakelijk om de verdachte alsnog te laten aanvoeren naar de zitting”, aldus de rechtbank.

De rechtbank heeft de betrokken organisaties wel om opheldering gevraagd en realiseert zich dat nabestaanden en slachtoffers met andere verwachtingen naar de zitting kwamen. Zij reageerden emotioneel op de afwezigheid van T.

Waar Peter R. de Vries zijn informatie vandaan haalde is niet bekend.

Zittingen

De 38-jarige Gökmen T. wordt verdacht van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Maandag was de laatste regiezitting voordat de inhoudelijke rechtszaak op 2 maart 2020 van start gaat. Er werd onder meer besloten dat hij een advocaat krijgt toegewezen.

De rechtbank zal de zaak op 2, 3, 5 en 6 maart 2020 inhoudelijk behandelen.