Rechtbank steekt stokje voor komst coffeeshop in Overvecht

Er mag geen coffeeshop openen in een bedrijfsgebouw aan de Tennesseedreef in Utrecht. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. De Vereniging van Eigenaren (VvE) van het bedrijvencomplex zag de komst van de coffeeshop niet zitten. De rechter geeft de VvE gelijk in het geschil met de beoogde coffeeshopondernemer.

Er wordt al een tijd lang gesproken over de komst van een coffeeshop naar het bedrijventerrein in Overvecht. De gemeente liet eerder weten dat de coffeeshop aan meerdere gemeentelijke voorwaarden voldeed, verleende een vergunning en had vertrouwen in de komst van coffeeshop naar het bedrijventerrein. Ondernemers in het gebouw waar de coffeeshop zou moeten komen zagen het echter niet zitten en stapten naar de rechter.

Bij de rechtbank

De VvE stelt dat de komst van de coffeeshop in strijd is met de geldende erfpachtvoorwaarden. In die voorwaarden staat dat detailhandel en horeca niet zijn toegestaan. De VvE vreest dat de komst van een coffeeshop het moeilijker maakt om verzekeringen af te sluiten en dat de bedrijfslocaties slechter te verkopen worden.

De exploitant van de coffeeshop is van mening dat hij alles volgens de regels doet. Hij wijst hierbij naar de door de gemeente afgegeven vereiste vergunningen én naar de akte van splitsing. Daar staat niet in dat er geen horecazaak geopend mag worden. Ook handelt hij naar eigen zeggen niet in strijd met de erfpachtvoorwaarden. Zo heeft hij per brief van de gemeente Utrecht toestemming gekregen om zijn locatie in strijd met de geldende erfpachtvoorwaarden te gebruiken.

Oordeel

De rechter oordeelt nu dat het gebruik van de bedrijfsunit als coffeeshop niet mag. Dat in de splitsingsakte niet staat dat de units niet voor detailhandel en horeca mogen worden gebruikt, wil niet zeggen dat het wel mag. De rechter wijst er ook op dat in de erfpachtvoorwaarden juist wel weer staat dat detailhandel en horeca niet zijn toegestaan. En in de splitsingsakte is bepaald dat alles wat in de onderliggende akte van erfpacht is opgenomen óók van toepassing is.

Dat de exploitant zegt een brief met toestemming heeft gekregen van de gemeente volgt de rechter niet. In dezelfde brief geeft de gemeente namelijk aan niet zelf te hebben onderzocht of de exploitatie van een coffeeshop ook op grond van de akte van splitsing is toegestaan. Zo schrijft de gemeente: “Dit dient u zelf te onderzoeken. De eventuele onmogelijkheid om het appartementsrecht als coffeeshop te exploiteren komt uitdrukkelijk voor uw rekening en risico.”

De rechter heeft dus besloten dat de coffeeshop, waar al aan gewerkt wordt, niet mag openen.