Rechtbank Utrecht dringt aan op oplossing voor lange wachttijden tbs

De rechtbank Midden-Nederland roept de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op om de zogenoemde ‘passantenproblematiek’ in de tbs met hoogste urgentie aan te pakken. Passanten zijn veroordeelden die geen gevangenisstraf uitzitten, maar in afwachting van een plek in een tbs-kliniek toch in de gevangenis verblijven.

Deze oproep volgt uit een zaak waarin de verlenging van een tbs-maatregel ter sprake kwam. De tbs met dwangverpleging werd twee jaar geleden opgelegd aan de betreffende man, maar omdat er geen plek is in klinieken zit hij al die tijd, als passant, in de gevangenis te wachten.

Wachten op een plek

Vorige week deed zich een soortgelijke situatie voor. Een man die een ongeluk veroorzaakte in Utrecht werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Maar in de praktijk betekent dit dat hij voorlopig in de gevangenis moet blijven, totdat er een geschikte plaats vrijkomt in een tbs-kliniek. Dat kan meer dan 2 jaar duren, omdat er al veel veroordeelden in de gevangenis wachten op een plek in een tbs-kliniek.

“Strafrechters worden steeds vaker geconfronteerd met zaken waarin mensen jaren als ‘passant’ in de gevangenis moeten wachten op een plek in een tbs-kliniek”, schrijft de rechtbank. “De rechtbank vindt het zeer zorgelijk en onwenselijk dat de wachttijden nu zo lang zijn dat een tbs’er na afloop van de eerste twee jaar van de tbs nog steeds op een plek wacht.”

De rechtbank benadrukt dat het niet aan de strafrechter is om de wachttijden binnen de tbs te verkorten, maar ziet het wel als haar taak om aandacht te blijven vragen voor dit probleem. Daarom roept zij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op om met de hoogste prioriteit naar een oplossing te zoeken.