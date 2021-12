Rechtbank Utrecht spreekt Vleutenaar (65) vrij van ontucht met 2-jarige stiefkleindochter

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag een 65-jarige man uit Vleuten vrijgesproken van ontucht met zijn destijds twee jaar oude stiefkleindochter in De Meern. Volgens de rechtbank kan niet met zekerheid gezegd worden dat ‘de verklaringen van het jonge slachtoffer betrouwbaar zijn’. Verder bewijs ontbreekt volgens de rechter ook.

In juni 2019 legde het toen 3 jaar en 8 maanden oude meisje een verklaring af bij de politie. Dat gebeurde in een ‘kindvriendelijke studio’, waar ze vertelde over ontuchtige handelingen die haar stiefopa gepleegd zou hebben. Haar verhaal wordt ondersteund door getuigen, onder wie haar moeder. De getuigen verklaren over wat het meisje over haar stiefopa gezegd heeft en hebben gezien hoe ze op hem of het zeggen van zijn naam reageerde.

De officier van justitie bepleitte dat de verklaring van het meisje betrouwbaar, gedetailleerd en consistent is. De verdachte heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en zijn advocaat vroeg ook om vrijspraak.

Volgens de advocaat kan de betrouwbaarheid van de verklaring van het meisje niet worden vastgesteld, vanwege haar jonge leeftijd en omdat ze verklaarde over iets dat minstens tien maanden daarvoor was gebeurd. Toen was ze 2 jaar en 10 maanden oud.

Familieruzie

De advocaat haalde verder aan dat het meisje in de tussenliggende periode getuige en onderwerp was van een felle familieruzie tussen haar stiefopa en oma aan de ene kant, en onder meer haar moeder aan de andere kant. Dat kan het meisje beïnvloed hebben in haar verklaring, vindt de advocaat. De verklaring zou ook daarom onvoldoende betrouwbaar zijn.

Celstraf geëist

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en een contact- en locatieverbod voor de stiefopa en oma. De rechtbank gaat niet in die eis mee. “De rechtbank moet in zijn algemeenheid zeer terughoudend zijn in het gebruiken van uitspraken van een kind van deze leeftijd voor strafrechtelijk bewijs. Het feit dat het kind in deze zaak 2 jaar en 10 maanden oud was toen de ontucht gepleegd zou zijn, dwingt de rechtbank tot een nog grotere behoedzaamheid.”

Bij de conclusie van de rechter speelt ook mee dat het geheugen van een kind van deze leeftijd ‘doorgaans nog beperkt ontwikkeld is’.

Tegenstrijdig

In tegenstelling tot de officier van justitie, vindt de rechter de verklaring van het meisje niet gedetailleerd en consistent. “De delen die als belastend kunnen worden uitgelegd zijn summier en worden pas na herhaald aandringen door de verhoorder uitgesproken door het meisje. Ook verklaart ze tegenstrijdig”, stelt de rechter.

Volgens de rechtbank kan ook niet worden uitgesloten dat het meisje bij het afleggen van haar verklaring bewust of onbewust is beïnvloed door de familieruzie.