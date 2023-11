Rechtbank Utrecht: stikstof geen belemmering voor nieuwe woningen op CAB-gebouw

De rechtbank Utrecht heeft besloten dat de bouw van nieuwe woningen op het CAB-gebouw in stadswijk Cartesius kan beginnen. Er liep een rechtszaak naar aanleiding van de stikstofuitstoot die het project veroorzaakt, maar de rechter gaat niet mee in de argumenten van de Utrechtse Bomenstichting, die de zaak startte.

De nieuwe stadswijk Cartesius bestaat uit verschillende fases waarin woningen worden gebouwd. Op het CAB-gebouw moeten 246 woningen komen. Tijdens de bouw van deze woningen wordt stikstof uitgestoten door het bouwverkeer en door apparaten op de bouwplaats.

De Utrechtse Bomenstichting is bezorgd over de gevolgen van die uitstoot voor de Oostelijke Vechtplassen, een gebied dat zo’n 4,5 kilometer verderop ligt. De stichting vroeg de rechter daarom de bouw tegen te houden.

Bouwvrijstelling

De rechtszaak heeft te maken met regels die sinds eind vorig jaar gelden. Voorheen hoefde niet van tevoren gekeken te worden naar de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de realisatie van bouwprojecten, maar de Raad van State heeft deze zogenoemde bouwvrijstelling in november vorig jaar van tafel geveegd.

Nu de bouwvrijstelling niet meer geldt, moet per project gekeken worden hoeveel stikstof er vrijkomt bij de bouw. Dat kan grote gevolgen hebben voor bouwplannen, omdat het bouwen pas kan beginnen als de effecten van stikstof zijn beoordeeld. In Utrecht dreigen verschillende projecten vertraging op te lopen vanwege de nieuwe regels.

Gebruikte gegevens

In de zaak van het CAB-gebouw heeft de rechter nu gekeken naar de gegevens die de aannemer heeft gebruikt bij de stikstofberekeningen. Het ging onder meer om het type filter van de heistellingen en over de vraag of bouwverkeer vanwege files op de Cartesiusweg extra uitstoot veroorzaakt.

De rechter oordeelde dat de berekeningen ‘aannemelijk’ zijn en is het met de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaar eens dat de bouw niet tot toename van de stikstofneerslag in de Oostelijke Vechtplassen leidt. De bouw mag van de rechter dan ook starten, zo werd donderdag bekend.