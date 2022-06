Rechtbank: Verdachten niet schuldig aan dood van Utrechter Jacky Vermeulen

De mannen (25 en 27 jaar) die terechtstonden voor hun betrokkenheid bij de dood van de Utrechter Jack Vermeulen (22) zijn door de rechtbank vrijgesproken van dood door schuld. De rechter vindt, net als de advocaten van de verdachten en de officier van justitie, dat de mannen ‘niet aanmerkelijk onvoorzichtig hebben gehandeld’, waardoor de dood van Jacky Vermeulen hen niet te verwijten is.

In de nacht van 23 op 24 mei 2020 was er in een flatgebouw in Overvecht een feestje waar vijf personen aanwezig waren. Een van hen was Jacky Vermeulen, die vlak voor middernacht aankwam. Meerdere personen – waaronder Jacky – gebruikten die avond alcohol en lachgas. Een van de aanwezigen belde rond 01.00 uur de vriend die Jacky op zou halen met de boodschap dat Jacky vervelend was en opgehaald moest worden.

Op dat moment ontstond een woordenwisseling nadat Jacky opmerkingen maakte over een vrouw die op het feest aanwezig was. Een van de verdachten probeerde Jacky te kalmeren, waarna Jacky agressief werd, de verdachte een kopstoot gaf en bovenop hem ging liggen. Naar aanleiding daarvan ontstond opnieuw een woordenwisseling, nu tussen Jacky en de tweede verdachte. Hij werd door Jacky bij de keel gegrepen.

Worsteling

Nadat Jacky de man weer losliet, ontstond in de slaapkamer een worsteling tussen Jacky en de twee verdachten. Zij pakten Jacky vervolgens vast en hielden hem op het bed zo’n zeven minuten lang in bedwang terwijl hij op zijn buik lag. De ene verdachte oefende druk uit op Jacky’s romp en de andere verdachte pakte Jacky vast rondom zijn bovenlichaam.

Een andere aanwezige belde de politie en meldde dat een vriend van hem door het lint ging en dat zijn vrienden bovenop hem waren gaan liggen om hem onder controle te houden tot de politie kwam. Toen de agenten arriveerden, bleek dat Jacky niet meer ademde. Hij werd gereanimeerd, maar in het ziekenhuis bleek die nacht dat hij was overleden.

Schuld

Aan de rechtbank de taak om te beoordelen of de twee verdachten schuldig zijn aan dood door schuld. Dat zou inhouden dat ‘de gedragingen van verdachten leidden tot de dood van Jacky én dat zij – in juridische zin – schuld hebben aan het overlijden’. De rechter oordeelt op basis van getuigen en de conclusies van deskundigen dat de eerste vraag met ja beantwoord kan worden.

Maar dat geldt niet voor de schuldvraag, vindt de rechter. “De rechtbank stelt vast dat Jacky is aangesproken op zijn agressieve gedrag én dat hij gewaarschuwd is. Maar dat hielp niet om de situatie te laten de-escaleren. Toen het alsnog escaleerde is de politie gebeld. Wetende dat de politie zou komen, hebben de verdachten Jacky in bedwang gehouden. Tijdens het in bedwang houden bleef Jacky agressief en hebben de mannen nog met hem gepraat. Ook verklaarden zij dat ze rekening hielden met het feit dat het hoofd van Jacky vrij was, zodat hij zou kunnen ademen. Gelet op het onverklaarbare agressieve gedrag van Jacky, acht de rechtbank het niet onbegrijpelijk dat zij Jacky vasthielden totdat de politie zou komen. De rechtbank is van oordeel dat de twee mannen niet anders hadden kunnen én hoeven te handelen.”

Nabestaanden

De rechtbank zegt te begrijpen dat de nabestaanden de twee mannen verantwoordelijk houden voor het overlijden van Jacky en dat het oordeel van de rechter voor hen moeilijk te accepteren zal zijn. “De pijn van het verlies van hun zoon en broer en de wijze waarop een einde is gekomen aan het leven van Jacky is verschrikkelijk en tragisch. De rechtbank moet beoordelen of de mannen iets te verwijten viel op het moment dat zij in de flat waren en onder de omstandigheden die zich toen voordeden, hoe ernstig de gevolgen ook zijn. De rechtbank zal daarom niet tot een veroordeling komen.”