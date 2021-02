Rechter: ‘Avondklok moet per direct worden opgeheven’

De staat moet de avondklok per direct opheffen. Dat heeft de rechter beslist in een zaak die actiegroep Viruswaarheid heeft aangespannen tegen de overheid.

Voor het invoeren van de avondklok is gebruikgemaakt van een speciale wet. Daarmee heeft het kabinet de mogelijkheid om in spoedeisende en buitengewone omstandigheden te handelen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject moet worden doorlopen.

De rechter heeft nu gezegd dat bij invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de wet. Er is namelijk in de politiek al eerder gesproken over de avondklok.

Niet legitiem

De wet is volgens de rechter dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.

Vorige week besloot het kabinet nog om de avondklok te verlengen tot 3 maart. Of Den Haag in hoger beroep gaat is nog niet bekend.